Μισέλ Ομπάμα: «Στις ΗΠΑ δυστυχώς δεν είμαστε έτοιμοι για γυναίκα Πρόεδρο – Μη με κοιτάτε καν»

Έναν χρόνο μετά την αποτυχημένη προσπάθεια της Κάμαλα Χάρις να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, η Μισέλ Ομπάμα μίλησε ανοιχτά για την απογοήτευσή της σχετικά με τη θέση της γυναίκας στην πολιτική ζωή της χώρας.

Michelle Obama says she’s not making a run at the White House until the country grows up a bit. https://t.co/2f63yPvVFR 🎥: YouTube/michelleobama pic.twitter.com/RPQjmdh0bM — TMZ (@TMZ) November 14, 2025

Η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, σε πρόσφατη εκδήλωση στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, όπου παρουσίασε το νέο της βιβλίο «The Look», αναφέρθηκε στο γεγονός ότι, παρά τις κοινωνικές αλλαγές των τελευταίων δεκαετιών, η Αμερική εξακολουθεί να μην είναι έτοιμη να εκλέξει γυναίκα Πρόεδρο. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «όπως είδαμε στις πρόσφατες εκλογές, δυστυχώς, δεν είμαστε έτοιμοι», σχολιάζοντας τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ το 2024 απέναντι στην Κάμαλα Χάρις.

Απαντώντας σε ερώτηση της ηθοποιού Τρέισι Έλις Ρος για το αν έχει πλέον δημιουργηθεί ο απαραίτητος χώρος ώστε μια γυναίκα να καθίσει στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, η Ομπάμα τόνισε: «Γι’ αυτό και λέω, μην με κοιτάτε καν για να είμαι υποψήφια, γιατί όλοι σας λέτε ψέματα. Δεν είστε έτοιμοι για μία γυναίκα».

Michelle Obama says “don’t even look at me about running” because the United States isn’t ready for a woman President: “We ain’t ready. That’s why I’m like ‘don’t even look at me about running’ cause you all are lying. You ain’t ready for a woman. So don’t waste my time.” pic.twitter.com/fSH2Ybqlk3 — Pop Base (@PopBase) November 15, 2025

Η ίδια πρόσθεσε πως η κοινωνία έχει ακόμη «πολύ δρόμο να διανύσει», επισημαίνοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν «πολλοί άνδρες που δεν αισθάνονται ότι μπορεί να τους κυβερνήσει μία γυναίκα». Όπως είπε, αυτό φάνηκε ξεκάθαρα στις τελευταίες εκλογές, υπογραμμίζοντας ότι ο αγώνας για ισότητα και αποδοχή δεν έχει τελειώσει.

Η συζήτηση της Μισέλ Ομπάμα με την Τρέισι Έλις Ρος πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της προώθησης του βιβλίου της, το οποίο ασχολείται με τη σχέση της μόδας και της πολιτικής κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Μπαράκ Ομπάμα, δίνοντας παράλληλα μια προσωπική ματιά στη δική της εμπειρία μέσα στον Λευκό Οίκο.