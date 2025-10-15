Μίκαελ Σουμάχερ: Οσμή σκανδάλου γύρω από τον θρύλο της F1 – Νοσοκόμα που τον φρόντιζε φέρεται να έπεσε θύμα βιασμού μέσα την έπαυλή του

Αποτροπιασμό προκαλεί η αποκάλυψη ότι μια από τις νοσοκόμες που έχουν αναλάβει την φροντίδα του Μίκαελ Σουμάχερ έπεσε θύμα βιασμού μέσα στο σπίτι του θρύλου του μηχανοκίνητου αθλητισμού στο Γκλαντ της Ελβετίας.

Μίκαελ Σουμάχερ: Έγινε 56 ετών ο θρύλος της Formula 1 – Η συγκινητική ανάρτηση της Ferrari

Έμενε στο σπίτι του

Σύμφωνα με ελβετικό μέσο ενημέρωσης, δράστης φέρεται να είναι ένας 30χρονος, που έμενε για ένα διάστημα στο σπίτι του «Σούμι» ο οποίος βρίσκεται σε κώμα για περισσότερα από δέκα χρόνια έπειτα από σοβαρό ατύχημα που είχε κάνοντας σκι σε χιονοδρομικό κέντρο τον Δεκέμβριο του 2013.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, πρόκειται για έναν 30χρονο που επίσης δραστηριοποιείται στον χώρο της F1 και έμενε για ένα διάστημα στη συγκεκριμένη κατοικία.

Το ίδιο δημοσίευμα θέλει το περιστατικό να έχει γίνει το 2019, όμως το φερόμενο ως θύμα κινήθηκε νομικά κατά του 30χρονου δύο χρόνια μετά, με τη δίκη να αναμένεται να ξεκινήσει σε ελβετικό δικαστήριο μέσα στην εβδομάδα.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε μετά από φιλική συγκέντρωση, κατά την οποία η νοσοκόμα είχε καταναλώσει αλκοόλ και βρισκόταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο κατηγορούμενος εκμεταλλεύτηκε τη στιγμή και προχώρησε σε διπλή κακοποίηση. Η γυναίκα, που ξύπνησε χωρίς καθαρή μνήμη του συμβάντος, αναγνώρισε αργότερα σημάδια στο σώμα της και αποφάσισε να υποβάλει μήνυση το 2021.

«Συναινετική πράξη»

Ο κατηγορούμενος είχε καταθέσει στο παρελθόν ότι επρόκειτο για «συναινετική πράξη», ωστόσο φέρεται να έχει εξαφανιστεί τους τελευταίους μήνες. Αν δεν εμφανιστεί στη δίκη, η διαδικασία ενδέχεται να αναβληθεί, καθώς στην Ελβετία τέτοιες υποθέσεις σπάνια εκδικάζονται ερήμην.

Οι δικηγόροι των δύο πλευρών και το γραφείο Τύπου της οικογένειας Σουμάχερ έχουν αποφύγει να σχολιάσουν τη σοβαρή υπόθεση, η οποία έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στα ελβετικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Υπενθυμίζεται ότι ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής υπέστη έναν καταστροφικό τραυματισμό στο κεφάλι μετά από ατύχημα στο σκι και τώρα χρειάζεται 24ωρη φροντίδα από μια ιατρική ομάδα που βρίσκεται στο σπίτι του.

Ο Σουμάχερ τέθηκε σε ιατρικά επαγόμενο κώμα για 250 ημέρες πριν του επιτραπεί να επιστρέψει στο σπίτι του για περαιτέρω θεραπεία.

Άλλη μια περίπτωση

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Daily Mail τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτος πραγματοποιήθηκε ακροαματική διαδικασία για μια περίπτωση εκβιασμού της οικογένειας Σουμάχερ από νοσοκόμα του θρύλου της F1, η οποία φέρεται να κατήγγειλε στην οικογένεια ότι είχε πέσει θύμα βιασμού από έναν άνδρα της προσωπικής φρουράς του Σουμάχερ, ζητώντας 12 εκατ. λίρες για να μην αποκαλύψει το περιστατικό. Όταν η οικογένεια αρνήθηκε εκείνη πούλησε σε ΜΜΕ βιντεοληπτικό και φωτογραφικό υλικό από τον Σουμάχερ σε κώμα, με αποτέλεσμα η οικογένεια Σουμάχερ να κινηθεί νομικά εναντίον της.

 

