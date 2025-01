Η 3η Ιανουαρίου δεν είναι ποτέ μια συνηθισμένη μέρα για τους λάτρεις της Formula 1. Αυτή την ημερομηνία, ο Μίκαελ Σουμάχερ, επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής και εμβληματική φιγούρα στον μηχανοκίνητο αθλητισμό για τουλάχιστον δύο δεκαετίες- από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 έως τις αρχές της δεκαετίας του 2010- γιορτάζει τα γενέθλιά του. Από το τραγικό ατύχημα στο σκι στις 29 Δεκεμβρίου 2013, αυτή η επέτειος έχει αποκτήσει ακόμα πιο βαθιά συναισθηματική σημασία.

Όπως πάντα, έτσι και φέτος η οικογένεια της Formula 1, ιδιαίτερα από τη Ferrari, στέλνει τις εγκάρδιες ευχές,. Το όνομα του Μίκαελ Σουμάχερ είναι για πάντα συνδεδεμένο με την ιταλική ομάδα, με την οποία έγραψε τα πιο αξιομνημόνευτα κεφάλαια της αθλητικής του ιστορίας, με πέντε διαδοχικούς παγκόσμιους τίτλους μεταξύ 2000 και 2004, ένα ρεκόρ που δεν έχει ακόμη καταγραφεί.

«Είσαι πάντα στις καρδιές μας. Χρόνια πολλά, Μίκαελ», είναι η ανάρτηση της Ferrari που περιλαμβάνει μια φωτογραφία του Γερμανού κατά την πρώτη του επίσημη παρουσίαση στο Μαρανέλο το 1996, ακουμπισμένος στην F310, το πρώτο από τα πολλά «κόκκινα αυτοκίνητα» που θα οδηγούσε στη λαμπρή καριέρα του.

Always in our hearts ❤️

Tanti Auguri, Michael. pic.twitter.com/EBAPC8d4yZ

— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 3, 2025