Μιανμάρ: Συνελήφθη αστρολόγος επειδή προέβλεψε νέο σεισμό και προκάλεσε πανικό

Οι αρχές της Μιανμάρ προχώρησαν στη σύλληψη ενός αστρολόγου, μέσα στο σπίτι του, καθώς κατηγορείται ότι προκάλεσε πανικό προβλέποντας έναν νέο σεισμό, σε ένα βίντεο που ανάρτησε στο TikTok το οποίο έγινε viral.

Ο John Moe The δημοσίευσε την πρόβλεψή του στις 9 Απριλίου, μόλις δύο εβδομάδες μετά τον σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών που σκότωσε περίπου 3.500 ανθρώπους.

Σύμφωνα με το υπουργείο Πληροφοριών της Μιανμάρ, συνελήφθη την Τρίτη 22 Απριλίου για «ψευδείς δηλώσεις με σκοπό την πρόκληση δημόσιου πανικού».

Ο John Moe The, όπως αναφέρει το BBC, είχε προειδοποιήσει ότι ένας σεισμός θα «έπληττε κάθε πόλη της Μιανμάρ» στις 21 Απριλίου. Όμως οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι σεισμοί είναι αδύνατο να προβλεφθούν με τη βοήθεια των άστρων, λόγω της πολυπλοκότητας των παραγόντων που εμπλέκονται σε τέτοιες καταστροφές.

Στο βίντεό του, το οποίο είχε περισσότερες από 3 εκατομμύρια προβολές, ο John Moe The προέτρεψε τους ανθρώπους να «πάρουν μαζί τους σημαντικά πράγματα και να απομακρυνθούν από τα κτίρια κατά τη διάρκεια της δόνησης».

John Moe Thae, the owner of the account John (Palmistry), who spread false information through his TikTok account that a major earthquake was about to occur, has been arrested.#WhatsHappeningInMyanmar #myanmarearthquake #myanmarearthquakecrisis pic.twitter.com/jkcL7uYGx1

— Ko Thi Ha (@KoThiHa0907) April 24, 2025