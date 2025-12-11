Μιανμάρ: Αεροπορική επιδρομή σε νοσοκομείο – Τουλάχιστον 31 νεκροί

Σύνοψη από το

  • Περισσότεροι από 31 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ύστερα από αεροπορική επιδρομή της στρατιωτικής χούντας της Μιανμάρ, που έπληξε νοσοκομείο στην πόλη Μράουκ-Ου, στη δυτική πολιτεία Ραχίν.- Η επίθεση σημειώθηκε τη νύχτα της Πέμπτης, ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους πως ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.- Εργαζόμενος της περιοχής δήλωσε ότι «υπάρχουν 31 νεκροί και πιστεύουμε ότι ο αριθμός θα αυξηθεί», περιγράφοντας την κατάσταση ως «πολύ τρομακτική».
Enikos Newsroom

διεθνή

Μιανμάρ: Αεροπορική επιδρομή σε νοσοκομείο – Τουλάχιστον 31 νεκροί

Περισσότεροι από 31 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ύστερα από αεροπορική επιδρομή της στρατιωτικής χούντας της Μιανμάρ, που έπληξε νοσοκομείο στην πόλη Μράουκ-Ου, στη δυτική πολιτεία Ραχίν. Σύμφωνα με εργαζόμενο της περιοχής, η επίθεση σημειώθηκε τη νύχτα της Πέμπτης, ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους πως ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.

«Η κατάσταση είναι πολύ τρομακτική», δήλωσε ο εργαζόμενος Wai Hun Aung, περιγράφοντας το χάος που επικράτησε μετά την επίθεση. Όπως τόνισε, «υπάρχουν 31 νεκροί και πιστεύουμε ότι ο αριθμός θα αυξηθεί».

Πηγή: AFP

