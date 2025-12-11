Μιανμάρ: Αεροπορική επιδρομή σε νοσοκομείο – Τουλάχιστον 31 νεκροί

Περισσότεροι από 31 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ύστερα από αεροπορική επιδρομή της στρατιωτικής χούντας της Μιανμάρ, που έπληξε νοσοκομείο στην πόλη Μράουκ-Ου, στη δυτική πολιτεία Ραχίν. Σύμφωνα με εργαζόμενο της περιοχής, η επίθεση σημειώθηκε τη νύχτα της Πέμπτης, ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους πως ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.

Death toll from Mrauk-U Hospital bombing exceeds 30, more than 70 Injured DMG Newsroom

11 December 2025, Mrauk-U More than 30 people have been killed and over 70 injured after the junta carried out an airstrike on Mrauk-U Public Hospital in Arakan State, according to local… pic.twitter.com/48sIudE99N — Development Media Group – English Edition (@DMGEnglish) December 11, 2025

«Η κατάσταση είναι πολύ τρομακτική», δήλωσε ο εργαζόμενος Wai Hun Aung, περιγράφοντας το χάος που επικράτησε μετά την επίθεση. Όπως τόνισε, «υπάρχουν 31 νεκροί και πιστεύουμε ότι ο αριθμός θα αυξηθεί».

Πηγή: AFP