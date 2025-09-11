Μεξικό: Τουλάχιστον 3 νεκροί από την έκρηξη βυτιοφόρου φορτηγού που μετέφερε αέριο

Enikos Newsroom

Τρεις άνθρωποι υπέκυψαν στα τραύματα που υπέστησαν όταν εξερράγη την Τετάρτη (10/9) βυτιοφόρο φορτηγό, ανακοίνωσε ο δήμος της πόλης του Μεξικού.

Τραγωδία στο Μεξικό: Βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης τρένου με λεωφορείο – Τουλάχιστον 10 νεκροί και 61 τραυματίες

Η έκρηξη, που σημειώθηκε καθώς το φορτηγό βρισκόταν σε ανισόπεδο κόμβο στην Ισταπαλάπα, πυκνοκατοικημένη συνοικία της μεξικανικής πρωτεύουσας, τραυμάτισε επίσης άλλους 67 ανθρώπους, πολλοί από τους οποίους υπέστησαν εγκαύματα δεύτερου και τρίτου βαθμού, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό πως τουλάχιστον 60 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι 19 σοβαρά, όταν φορτηγό που μετέφερε υγραέριο εξερράγη στην ανατολική Πόλη του Μεξικού, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές, όπως ανακοίνωσαν δημοτικοί αξιωματούχοι.

Το όχημα εξερράγη ενώ διέσχιζε μια γέφυρα στη πολυπληθή συνοικία Ισταπαλάπα, με αποτέλεσμα δεκάδες άτομα να υποστούν εγκαύματα δευτέρου και τρίτου βαθμού, δήλωσε η γραμματέας πολιτικής προστασίας της πόλης, Μίριαμ Ουρζούα (Myriam Urzua).

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ, AFP

07:00 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

