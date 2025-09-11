Μεξικό: Τουλάχιστον 3 νεκροί από την έκρηξη βυτιοφόρου φορτηγού που μετέφερε αέριο

Τρεις άνθρωποι υπέκυψαν στα τραύματα που υπέστησαν όταν εξερράγη την Τετάρτη (10/9) βυτιοφόρο φορτηγό, ανακοίνωσε ο δήμος της πόλης του Μεξικού.

Η έκρηξη, που σημειώθηκε καθώς το φορτηγό βρισκόταν σε ανισόπεδο κόμβο στην Ισταπαλάπα, πυκνοκατοικημένη συνοικία της μεξικανικής πρωτεύουσας, τραυμάτισε επίσης άλλους 67 ανθρώπους, πολλοί από τους οποίους υπέστησαν εγκαύματα δεύτερου και τρίτου βαθμού, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

BREAKING: A massive gas tanker truck explosion along a major Mexico City highway has killed 3 people, while 70 others are reported injured. AP says the explosion burnt 18 vehicles and left 19 of those injured in grave condition.#Mexico pic.twitter.com/ymQJXJJWAq — Vani Mehrotra (@vani_mehrotra) September 11, 2025

🚨 3 fallecidos y 70 personas lesionadas, informó la jefa de Gobierno @ClaraBrugadaM en conferencia de prensa. Aquí la lista que difundieron las autoridades. pic.twitter.com/yzzyEPyKRt — La Periodista (@LaPeriodista_MX) September 11, 2025

Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό πως τουλάχιστον 60 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι 19 σοβαρά, όταν φορτηγό που μετέφερε υγραέριο εξερράγη στην ανατολική Πόλη του Μεξικού, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές, όπως ανακοίνωσαν δημοτικοί αξιωματούχοι.

Το όχημα εξερράγη ενώ διέσχιζε μια γέφυρα στη πολυπληθή συνοικία Ισταπαλάπα, με αποτέλεσμα δεκάδες άτομα να υποστούν εγκαύματα δευτέρου και τρίτου βαθμού, δήλωσε η γραμματέας πολιτικής προστασίας της πόλης, Μίριαμ Ουρζούα (Myriam Urzua).

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ, AFP