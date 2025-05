Μεξικό: Τουλάχιστον 29 ανήλικοι νεκροί και 97 αγνοούμενοι από τον πόλεμο των καρτέλ ναρκωτικών

Τουλάχιστον 39 ανήλικοι δολοφονήθηκαν και 97 αγνοούνται στο δυτικό Μεξικό, στον πόλεμο που έχει ξεσπάσει από τον περασμένο Σεπτέμβριο μεταξύ δύο αντίπαλων φραξιών του καρτέλ Σιναλόα, μιας από τις ισχυρότερες οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών στη χώρα, κατήγγειλε την Παρασκευή (9/5) ο Μεξικανός Διαμεσολαβητής.

Το καρτέλ Σιναλόα ιδρύθηκε από τον Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν, ο οποίος σήμερα εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης στις ΗΠΑ, και τον Ισμαέλ «Ελ Μάγιο» Σαμπάλα, ο οποίος συνελήφθη στο Τέξας τον περασμένο Ιούλιο. Οι υποστηρικτές του «Μάγιο» κατηγορούν τους γιους του «Τσάπο» (σ.σ. τους «Τσαπίτος») ότι τον πρόδωσαν και τον παρέδωσαν στις αμερικανικές αρχές.

Dozens of minors have been killed during months of fighting between two factions of the Sinaloa drug cartel in northwestern Mexico, a local ombudsman said Friday.https://t.co/t7paa0aLq1 pic.twitter.com/Yib1LvQKjS

— AFP News Agency (@AFP) May 9, 2025