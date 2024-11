Μέση Ανατολή: Πινγκ – πονγκ θανάτου μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ – Μετράνε τους νεκρούς τους οι δύο πλευρές – «Καμιά κατάπαυση πυρός»

Καθώς ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ συνεχίζει να μαίνεται, η ένταση ανέβηκε ακόμα περισσότερο την Τετάρτη (13/11), ημέρα που ανακοινώθηκε ότι έξι ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε μάχη και τουλάχιστον οκτώ άμαχοι σε ισραηλινό βομβαρδισμό, ο οποίος έπληξε πυκνοκατοικημένη τοποθεσία στα νότια προάστια της λιβανικής πρωτεύουσας.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο έξι μελών του στον νότιο Λίβανο, γεγονός που αύξησε στις 47 τις απώλειές του στις εχθροπραξίες με τη Χεζμπολάχ αφότου άρχισε την επίθεσή του στην επικράτεια της γειτονικής χώρας, την 30ή Σεπτεμβρίου.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέβασε στο X φωτογραφία του δέντρου που εικονίζεται στο έμβλημα της επίλεκτης μονάδας Γκολάνι —στην οποία ανήκαν οι πεσόντες— και, αντί λεζάντας, emoji που εικονίζει ραγισμένη καρδιά.

6 IDF heroes fell in battle while defending the homeland.💔

5 names were allowed to be published.

🕯️ Captain Itai Markowitz, 22

🕯️ Sergeant Sharia Elboim, 21

🕯️ Sergeant Dror Chen, 20

🕯️ Sergeant Nir Gofer, 20

🕯️ Sergeant Shalev Yitzhak Segron, 21

May their memories be blessed. pic.twitter.com/jy19MdTcUX

— Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) November 13, 2024