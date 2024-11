Χεζμπολάχ: Εκτόξευσε πυραύλους εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων στο βόρειο Ισραήλ και στον νότιο Λίβανο

Το λιβανικό σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι εκτόξευσε πυραύλους εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων στο βόρειο Ισραήλ, ενώ λίγο νωρίτερα είχε κάνει λόγο για πλήγματα εναντίον στοιχείων του ισραηλινού στρατού στο νότιο Λίβανο.

Με ανακοίνωσή του, το κίνημα, σύμμαχος του Ιράν, σημείωσε πως στοχοποίησε «συγκέντρωση εχθρικών ισραηλινών δυνάμεων στη Σάσα με ομοβροντία πυραύλων» στις 23:50 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). Πρόκειται για τοποθεσία του βόρειου Ισραήλ.

Tel Aviv : 💥🔥

Witness the explosions in central Tel Aviv following hezbollah‌’s missile attacks. pic.twitter.com/7ABqEBFKLG

— (((Bharat )))®🕉🚩🔱 🇮🇳 🇮🇱🇷🇺🇺🇸🎗 (@Topi1465795) November 13, 2024