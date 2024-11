Μέση Ανατολή: Κατέφθασαν αμερικανικά Β-52 για την «υπεράσπιση του Ισραήλ» – Προειδοποίηση για το Ιράν

Αμερικανικά βομβαρδιστικά B-52 έφθασαν στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσαν το Σάββατο (2/11) οι Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ, την επομένη της αναγγελίας από το Πεντάγωνο πως θα αναπτύξει περισσότερα στρατιωτικά μέσα για την «υπεράσπιση του Ισραήλ» κι εν είδει προειδοποίησης στο Ιράν.

«Στρατηγικά βομβαρδιστικά B-52 από τη βάση Μάινοτ της Πολεμικής Αεροπορίας (σ.σ. Βόρεια Ντακότα) έφθασαν στον τομέα ευθύνης του CENTCOM», του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με λακωνική ανάρτησή του σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε το βράδυ προχθές Παρασκευή την προσεχή ανάπτυξη επιπρόσθετων δυνάμεων στην περιοχή, με ορίζοντα «τους επόμενους μήνες», για την «υπεράσπιση του Ισραήλ» και εν είδει προειδοποίησης στο Ιράν, ορκισμένο εχθρό του εβραϊκού κράτους και μαύρο πρόβατο για την Ουάσιγκτον.

«Αν το Ιράν, εταίροι του ή οργανώσεις προσκείμενες σ’ αυτό εκμεταλλευτούν αυτή τη στιγμή για να στοχοποιήσουν το (στρατιωτικό) προσωπικό ή συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή», η Ουάσιγκτον «θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να υπερασπιστεί τους ανθρώπους μας», διεμήνυσε ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν.

