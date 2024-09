Μέση Ανατολή: Αντέχει το Ισραήλ πόλεμο με την Χεζμπολάχ; – Οι πυραυλικές δυνάμεις, ο νεκρός διοικητής τους και οι ισραηλινές αδυναμίες

Μετά από σχεδόν ένα χρόνο μαχών στη Γάζα, το Ισραήλ εντείνει τις εχθροπραξίες με τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο, προχωρώντας σε μυστικές επιχειρήσεις με στόχο συσκευές επικοινωνίας και μια άγρια εκστρατεία βομβαρδισμών που έχει αφήσει εκατοντάδες νεκρούς. Ο ισραηλινός στρατός ισχυρίστηκε σήμερα ότι ένας ανώτερος διοικητής της Χεζμπολάχ, υπεύθυνος της μονάδας πυραύλων της οργάνωσης, σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή σε πολυκατοικία στη νότια Βηρυτό.

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) αναγνώρισαν τον διοικητή ως Ιμπραήμ Κουμπάισι και πρόσθεσαν ότι “κατά τη διάρκεια της επίθεσης, υπήρχαν και άλλοι βασικοί διοικητές της συστοιχίας πυραύλων και ρουκετών της Χεζμπολάχ” στην τοποθεσία. Ο Qubaisi διοικούσε διάφορες μονάδες πυραύλων της Χεζμπολάχ, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων πυραύλων ακριβείας, ανέφεραν οι IDF.

Ο αγώνας κατά της Χαμάς έχει όμως καταπονήσει τον ισραηλινό στρατό, με τους στρατιώτες να λαμβάνουν μικρή ανάπαυλα, με τους αξιωματούχους να επικαλούνται ελλείψεις, την οικονομία να αντιμετωπίζει την πιο απότομη πτώση της εδώ και χρόνια και την αυξανόμενη πίεση της κοινής γνώμης για κατάπαυση του πυρός και συμφωνία για τους ομήρους.

Δεν είναι σαφές αν το Ισραήλ σκοπεύει -ή θα αισθανθεί υποχρεωμένο- να εξαπολύσει χερσαία εισβολή στον Λίβανο. Αλλά το ερώτημα πλανάται: Μπορεί η χώρα να αναλάβει ένα δεύτερο μέτωπο; Από τις 8 Οκτωβρίου, την επομένη της φονικής επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ, υπάρχουν τακτικά διασυνοριακά πυρά μεταξύ της Χεζμπολάχ και του ισραηλινού στρατού. Η Χεζμπολάχ έκανε την αρχή, ρίχνοντας ρουκέτες στο Ισραήλ για να διαμαρτυρηθεί για τον πόλεμο στη Γάζα, απαιτώντας κατάπαυση του πυρός εκεί ως προϋπόθεση για να σταματήσουν οι επιθέσεις της.

Το διακύβευμα αυξήθηκε την περασμένη εβδομάδα, όταν το Ισραήλ τραυμάτισε χιλιάδες ανθρώπους σε ολόκληρο τον Λίβανο, πυροδοτώντας βομβητές και ασύρματους που χρησιμοποιούσε η Χεζμπολάχ. Ακολούθησαν κλιμακούμενες ανταλλαγές πυρών. Εάν το Ισραήλ εισέλθει σε πόλεμο πλήρους κλίμακας με τη Χεζμπολάχ, οι ειδικοί λένε ότι θα αντιμετωπίσει μια πολύ ισχυρότερη απειλή από τη Χαμάς – και ανάλογο κόστος.

“Η Χεζμπολάχ δεν είναι η Χαμάς”, δήλωσε ο Yoel Guzansky, ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας (INSS) στο Τελ Αβίβ, ο οποίος υπηρέτησε στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ υπό τρεις πρωθυπουργούς. Η Χεζμπολάχ είναι “ένα κράτος μέσα στο κράτος” με πολύ πιο εξελιγμένες στρατιωτικές δυνατότητες, δήλωσε ο ίδιος στο CNN. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, η ομάδα εξαπέλυσε ένα από τα βαθύτερα χτυπήματά της στο Ισραήλ, με τον ισραηλινό στρατό να αναφέρει πλήγματα σε Kiryat Bialik, Tsur Shalom και στο Moreshet, κοντά στην Χάιφα, περίπου 40 χιλιόμετρα (25 μίλια) νότια των συνόρων.

Οι διασυνοριακές ανταλλαγές κατά το τελευταίο έτος έχουν ήδη οδηγήσει στην εκκένωση περισσότερων από 62.000 κατοίκων από τα σπίτια τους στα βόρεια του Ισραήλ και στο θάνατο 26 ισραηλινών πολιτών και 22 στρατιωτών και εφέδρων, σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Πριν από την κλιμάκωση του Σαββατοκύριακου, πάνω από 94.000 είχαν εκτοπιστεί και περισσότεροι από 740 είχαν σκοτωθεί στη λιβανέζικη πλευρά, συμπεριλαμβανομένων περίπου 500 μαχητών της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με το Reuters. Τα ισραηλινά πλήγματα μόνο από τη Δευτέρα έχουν σκοτώσει τουλάχιστον άλλους 558 ανθρώπους και έχουν οδηγήσει στον εκτοπισμό 16.500 ανθρώπων, σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές.

Ισχυρότερος εχθρός και στενότερος περιφερειακός εταίρος του Ιράν, η σιιτική ισλαμιστική οργάνωση Χεζμπολάχ, όχι μόνο παρουσίασε πιο εξελιγμένο οπλισμό κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, αλλά διαθέτει επίσης στρατηγικό βάθος μέσω των συμμάχων και των εταίρων της σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή – μεταξύ άλλων στο Ιράκ και την Υεμένη.

Οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ισραήλ έχουν βελτιωθεί από τον τελευταίο πόλεμο στο Λίβανο το 2006 – όταν το εβραϊκό κράτος δεν διέθετε ακόμη το αμυντικό σύστημα Iron Dome. Ωστόσο το ίδιο έχει συμβεί και με το οπλοστάσιο της Χεζμπολάχ. Στρατιωτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η οργάνωση διαθέτει μεταξύ 30.000 και 50.000 στρατιώτες, αλλά νωρίτερα φέτος ο ηγέτης της Χασάν Νασράλα ισχυρίστηκε ότι διαθέτει περισσότερους από 100.000 μαχητές και εφέδρους. Η ομάδα πιστεύεται επίσης ότι διαθέτει 120.000 – 200.000 ρουκέτες και πυραύλους.

Το μεγαλύτερο στρατιωτικό της πλεονέκτημα είναι οι βαλλιστικοί πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς, από τους οποίους εκτιμάται ότι διαθέτει χιλιάδες, συμπεριλαμβανομένων 1.500 πυραύλων ακριβείας με βεληνεκές 250-300 χιλιομέτρων.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης του Σαββατοκύριακου, η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι στόχευσε την αεροπορική βάση Ramat David του Ισραήλ με πυραύλους Fadi 1 και Fadi 2, όπλα μεγαλύτερου βεληνεκούς που πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά. Η βάση απέχει περίπου 30 μίλια από τα λιβανέζικα σύνορα. Ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε σε ερωτήματα σχετικά με το αν η βάση επλήγη.

Οι ισραηλινές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις. Ο Behnam Ben Taleblu, ανώτερος συνεργάτης της δεξαμενής σκέψης Foundation for Defense of Democracies (FDD) στην Ουάσινγκτον, ο οποίος επικεντρώνεται στο Ιράν και τους πληρεξουσίους του, δήλωσε ότι “η κεφαλή αυτών των βλημάτων θυμίζει το βαρύ Burkan IRAM (improved rocket assisted munition) που εισήγαγε για πρώτη φορά τον περασμένο χειμώνα εναντίον του Ισραήλ η Χεζμπολάχ, αλλά με σημαντικά μεγαλύτερο βεληνεκές”.

Το Ισραήλ έχει πολύ ανώτερο στρατό από τη Χεζμπολάχ, αλλά η οργάνωση που υποστηρίζεται από το Ιράν διαθέτει πυραύλους με βεληνεκές έως και 500 χιλιόμετρα. Αυτοί πάντως, θα πρέπει να παρακάμψουν το σύστημα αεράμυνας Iron Dome του Ισραήλ για να προκαλέσουν ζημιά.

Οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ με τη χρήση αυτών των βλημάτων “είναι πιθανότατα ένας τρόπος με τον οποίο η ομάδα στοχεύει να σώσει το πρόσωπό της χωρίς να χάσει το κεφάλι της μετά τις επικοινωνιακές επιθέσεις και το χτύπημα ανώτερων ηγετών την περασμένη εβδομάδα από το Ισραήλ”, δήλωσε ο Μπεν Ταλέμπλου στο CNN.

Η Orna Mizrahi, ειδικός της Χεζμπολάχ στο INSS δήλωσε ότι μεγάλο μέρος της ικανότητας του Ισραήλ να διεξάγει έναν διμέτωπο πόλεμο βασίζεται στην υποστήριξη των ΗΠΑ. “Οι IDF (Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας) μπορούν να πολεμήσουν και στα δύο μέτωπα για μεγάλο χρονικό διάστημα και έχουμε τις δυνατότητες να το κάνουμε, αν έχουμε τα πυρομαχικά από τους Αμερικανούς”, δήλωσε η Mizrahi, προσθέτοντας ότι αν υπάρξει ένας πόλεμος πλήρους κλίμακας, οι ΗΠΑ πιθανότατα θα επέμβουν για να υποστηρίξουν το Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει επίσης ένα τεράστιο πλεονέκτημα πληροφοριών, το οποίο φάνηκε κυρίως στις τολμηρές επιθέσεις της περασμένης εβδομάδας στις επικοινωνίες της Χεζμπολάχ.

Το Ισραήλ είναι ένα μικρό κράτος και το στρατιωτικό του δυναμικό δεν είναι απεριόριστο. Καθώς προετοιμάζεται για έναν πιθανό δεύτερο πόλεμο, οι IDF εκτρέπουν ορισμένες από τις βασικές μεραρχίες τους από τη Γάζα στα βόρεια σύνορα της χώρας. «Όταν πολεμάς σε περισσότερα από ένα μέτωπα, δεν μπορείς να επενδύεις πάρα πολλά σε κάθε μέτωπο», παραδέχτηκε η Mizrahi.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Yoav Gallant δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι “το κέντρο βάρους μετακινείται βόρεια” και ότι “δυνάμεις, πόροι, ενέργεια” μετακινούνται τώρα. Μεταξύ αυτών των μονάδων είναι και η επίλεκτη 98η Μεραρχία του Ισραήλ. Γνωστή και ως Utzbat HaEsh, αυτή η μεραρχία αλεξιπτωτιστών πιστεύεται ότι αποτελείται από 10.000 έως 20.000 στρατιώτες, σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Ο Γκουζάνσκι δήλωσε ότι η εκτροπή των πόρων προς τον Λίβανο δεν σημαίνει ότι ο πόλεμος στη Γάζα έχει τελειώσει, αλλά ότι ο Νετανιάχου αισθάνεται υποχρεωμένος να ασχοληθεί με το βόρειο μέτωπο εν μέσω αυξανόμενων εσωτερικών πιέσεων για να διευκολύνει την επιστροφή των εκτοπισμένων από την περιοχή.

Αναλυτές και αξιωματούχοι του στρατού που επικαλούνται τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης έχουν επίσης επανειλημμένα αναφέρει ότι οι IDF υποφέρουν από ελλείψεις. Στην αρχή του πολέμου με τη Χαμάς, ο στρατός επιστράτευσε περίπου 295.000 εφέδρους σε μια προσπάθεια να ενισχύσει το ανθρώπινο δυναμικό του. Όμως ο αριθμός αυτός αποδεικνύεται ανεπαρκής.

Οι μάχες στη Γάζα και αλλού έχουν επίσης προκαλέσει φόρο αίματος, με 715 στρατιώτες να έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής από τις 7 Οκτωβρίου.

