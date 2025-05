Μεσανατολικό: «Αυτό που κάνουμε στη Γάζα είναι πολύ κοντά σε έγκλημα πολέμου» δηλώνει πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ

Αυτό που «κάνει τώρα το Ισραήλ στη Γάζα είναι πολύ κοντά σε έγκλημα πολέμου», δήλωσε την Τετάρτη (21/5) ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ Εχούντ Ολμέρτ, προσθέτοντας τη δική του στις εντεινόμενες επικρίσεις στο εσωτερικό της χώρας κατά της πολιτικής της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου για τη Λωρίδα της Γάζας και την επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων εκεί.

Μιλώντας στο BBC, ο Ολμέρτ χαρακτήρισε τον συνεχιζόμενο πόλεμο Ισραήλ – Χαμάς «έναν πόλεμο χωρίς σκοπό – έναν πόλεμο χωρίς την πιθανότητα να επιτευχθεί οτιδήποτε που μπορεί να σώσει τις ζωές των ομήρων».

Xιλιάδες Παλαιστίνιοι πολίτες σκοτώνονται, μαζί με πολλούς Ισραηλινούς στρατιώτες, τόνισε. «Από κάθε άποψη, αυτό είναι αποκρουστικό και εξωφρενικό», δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός.

«Πολεμάμε τους δολοφόνους της Χαμάς, δεν πολεμάμε αθώους πολίτες. Και αυτό πρέπει να καταστεί σαφές», συμπλήρωσε.

Former Israeli PM Ehud Olmert on @BBCNews just now: “What we are doing now in Gaza is very close to a war crime.” Q. “You are saying the strategy being followed on the ground now is close to a war crime? That is your brutal assessment is it?” A. “Yes”. pic.twitter.com/REDKt6Ej7i

— Pundits’ Guide 🇨🇦 (@punditsguide) May 20, 2025