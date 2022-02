Με κορονοϊό και η Καμίλα – Την κόλλησε ο Κάρολος

Η Καμίλα βρέθηκε θετική στον κορονοϊό, λίγες μέρες μετά τον σύζυγό της πρίγκιπα Κάρολο.

Η Δούκισσα της Κορνουάλης έχει κάνει και την τρίτη δόση του εμβολίου και πλέον το ζευγάρι είναι μαζί σε καραντίνα.

Βασιλικές πηγές ανέφεραν ότι η 74χρονη Καμίλα, έχει ήπια συμπτώματα και θα ακολουθήσει τις οδηγίες.

Είναι η πρώτη φορά που νοσεί, αν και ο Κάρολος νόσησε για δεύτερη φορά.

Οι βοηθοί των Ανακτόρων είπαν πως ο πρίγκιπας βγήκε θετικός σε ένα τεστ ρουτίνας, κάτι που υποδηλώνει πως δεν είχε έντονα συμπτώματα, ωστόσο δεν ανέφεραν περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή του. Τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του Δούκισσα της Κορνουάλης κάνουν συχνά τεστ πριν παρασταθούν σε δημόσιες εκδηλώσεις. Η Καμίλα είχε βγει αρνητική στο τεστ της Πέμπτης.

Ο 73χρονος πρίγκιπας της Ουαλίας είναι τριπλά εμβολιασμένος Η πρώτη ήταν τον Μάρτιο του 2020, στην αρχή της πανδημίας. Τότε έμεινε σε απομόνωση 7 ημέρες στην κατοικία του στο Μπέρκχολ στη Σκωτία προτού επιστρέψει στα καθήκοντά του.

Ένα μήνυμα στον επίσημο λογαριασμό του Κάρολου και της Καμίλα στο Twitter ανέφερε: “Σήμερα το πρωί ο Πρίγκιπας της Ουαλίας διεγνώσθη θετικός στην COVID-19 και τώρα βρίσκεται σε απομόνωση”.

This morning The Prince of Wales has tested positive for COVID-19 and is now self-isolating.

HRH is deeply disappointed not to be able to attend today’s events in Winchester and will look to reschedule his visit as soon as possible.

— The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) February 10, 2022