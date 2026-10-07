Μάρκο Ρούμπιο: Πώς είδαν τα διεθνή ΜΜΕ την ομιλία του με φόντο την Ακρόπολη

Εκτενή κάλυψη στα διεθνή μέσα ενημέρωσης προκάλεσε η ομιλία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, με φόντο την Ακρόπολη. Από την προειδοποίηση ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε «σημείο καμπής» μέχρι τις αναφορές στην «αφύπνιση» της Δύσης, την απόρριψη της παγκοσμιοποίησης και τη σύνδεση των αρχαιοελληνικών αξιών με το δόγμα «America First», τα μεγάλα διεθνή μέσα ανέδειξαν διαφορετικές πτυχές ενός λόγου με έντονο ιδεολογικό και πολιτικό περιεχόμενο.

Η επιλογή της Αθήνας και του ιστορικού σκηνικού δεν πέρασε απαρατήρητη. Σχεδόν όλα τα μεγάλα μέσα στάθηκαν στο γεγονός ότι ο Ρούμπιο χρησιμοποίησε την αρχαία Ελλάδα ως σημείο αναφοράς για να παρουσιάσει το όραμά του για το μέλλον της Δύσης, καλώντας την Ευρώπη να ανακτήσει, όπως υποστήριξε, αξίες όπως το θάρρος, η φιλοδοξία, η εξερεύνηση και η αφοσίωση στο έθνος.

Politico: Η Ευρώπη βρίσκεται σε «σημείο καμπής»

Το Politico επέλεξε να αναδείξει στον τίτλο του την προειδοποίηση Ρούμπιο ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε «σημείο καμπής».

Το μέσο σημείωσε ότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών χρησιμοποίησε την Ακρόπολη ως σκηνικό για να καλέσει την Ευρώπη να επιστρέψει, κατά την άποψή του, στα ιδανικά της αρχαίας Ελλάδας και να απομακρυνθεί από έναν κόσμο που επιχειρεί να εξαλείψει το ρίσκο και την πιθανότητα αποτυχίας.

Η εικόνα του Ρούμπιο με τον Παρθενώνα στο βάθος έγινε έτσι αναπόσπαστο μέρος του ίδιου του πολιτικού μηνύματος.

New York Times: «Ξυπνήστε από τον λήθαργο»

Ακόμη πιο αιχμηρός ήταν ο τίτλος των New York Times: «Ο Ρούμπιο καλεί την Ευρώπη να ξυπνήσει από τον “λήθαργο” και να διατηρήσει τη δυτική κυριαρχία».

Η αμερικανική εφημερίδα εστίασε στο κάλεσμα του Ρούμπιο προς τα δυτικά κράτη να επαναφέρουν ένα παλαιότερο πνεύμα εξερεύνησης και κατάκτησης, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτέλεσε κομμάτι της ιστορικής ανάπτυξης του δυτικού πολιτισμού.

Η συγκεκριμένη κάλυψη ανέδειξε έτσι περισσότερο από άλλα μέσα τη φιλοδοξία που υπήρχε πίσω από την ομιλία: όχι απλώς τη διατήρηση της Δύσης, αλλά την προσπάθεια να παραμείνει, όπως το έθεσε ο Ρούμπιο, «στην κορυφή του κόσμου».

Fox News: Λόγος με άρωμα προεκλογικής εκστρατείας

Το Fox News έδωσε διαφορετική πολιτική διάσταση στην εμφάνιση του Ρούμπιο, χαρακτηρίζοντας την ομιλία του σχεδόν «campaign-ready», δηλαδή έτοιμη για προεκλογική εκστρατεία.

Στον τίτλο του στάθηκε στην επίθεση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών κατά των ανοιχτών συνόρων και της παγκοσμιοποίησης, σημειώνοντας ότι μίλησε από τα αρχαία ελληνικά μνημεία καλώντας τους συμμάχους των ΗΠΑ να απορρίψουν την παρακμή της Δύσης.

Το Fox News ανέδειξε ιδιαίτερα τις αναφορές του ότι οι δυτικές χώρες άνοιξαν τα σύνορά τους, μετέφεραν βιομηχανίες στο εξωτερικό, άφησαν τις στρατιωτικές τους δυνατότητες να εξασθενήσουν και παρέδωσαν μέρος της κυριαρχίας τους σε διεθνείς γραφειοκρατικούς μηχανισμούς.

BBC: Κίνδυνος «ατροφίας, υποτέλειας και παρακμής»

Το BBC επέλεξε ίσως μία από τις πιο δραματικές φράσεις της ομιλίας για τον τίτλο του: «Ο δυτικός πολιτισμός κινδυνεύει από “ατροφία, υποτέλεια και παρακμή”, λέει ο Ρούμπιο».

Η βρετανική κάλυψη έφερε έτσι στο προσκήνιο την κεντρική προειδοποίηση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών για το μέλλον της Ευρώπης και συνολικά της Δύσης.

Το σκηνικό της Ακρόπολης κυριάρχησε και εδώ οπτικά, ενισχύοντας τη σύνδεση που επιχείρησε να δημιουργήσει ο Ρούμπιο ανάμεσα στην αρχαιοελληνική κληρονομιά και στις σύγχρονες πολιτικές και γεωπολιτικές προκλήσεις.



Reuters: Από την αρχαία Ελλάδα στο «America First»

Το Reuters επέλεξε να εστιάσει περισσότερο στη σύνδεση των αρχαιοελληνικών αξιών με το πολιτικό δόγμα του Ντόναλντ Τραμπ. Με τίτλο «Ο Ρούμπιο, στην Αθήνα, συνδέει τις αρχαίες αξίες με το “America First”», το πρακτορείο ανέδειξε το πώς ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας παρουσίασε έννοιες όπως ο ηρωισμός, η τιμή και το καθήκον ως στοιχεία μιας δυτικής παράδοσης που, κατά τον ίδιο, συμβαδίζει με την έμφαση στην εθνική κυριαρχία και την προτεραιότητα στα συμφέροντα κάθε χώρας.

Το Reuters σημείωσε επίσης ότι η ομιλία κινήθηκε στην ίδια ευρύτερη κατεύθυνση με τη ρητορική της σημερινής αμερικανικής κυβέρνησης για τη μετανάστευση, την εθνική κυριαρχία και το μέλλον του δυτικού πολιτισμού.



New York Post: Η Δύση μπροστά σε «σημείο καμπής»

Η New York Post έδωσε επίσης έμφαση στον όρο «inflection point», παρουσιάζοντας τον Ρούμπιο να προειδοποιεί ότι η Δύση βρίσκεται σε κρίσιμη ιστορική καμπή και ότι η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τις «απειλές της εποχής».

Το δημοσίευμα στάθηκε στην προσπάθεια του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών να χρησιμοποιήσει ιστορικά παραδείγματα και σύμβολα για να καλέσει Ευρώπη και ΗΠΑ σε ανανέωση της διατλαντικής συνεργασίας και του δυτικού πολιτικού προσανατολισμού.



Η Ακρόπολη ως μέρος του μηνύματος

Παρά τις διαφορετικές πολιτικές οπτικές των μέσων, ένα στοιχείο κυριάρχησε σχεδόν παντού: το σκηνικό της Αθήνας δεν αντιμετωπίστηκε ως απλό φόντο.

Politico, New York Times, Fox News, BBC, Reuters και New York Post χρησιμοποίησαν είτε την Ακρόπολη είτε τις συναντήσεις του Ρούμπιο στην ελληνική πρωτεύουσα ως κεντρική εικόνα της κάλυψής τους.

Και οι τίτλοι τους αποτυπώνουν τις διαφορετικές αναγνώσεις της ίδιας ομιλίας: το Politico και η New York Post είδαν το «σημείο καμπής», οι New York Times την έκκληση για αφύπνιση και δυτική κυριαρχία, το Fox News την αντιπαράθεση με τα ανοιχτά σύνορα και την παγκοσμιοποίηση, το BBC την προειδοποίηση για παρακμή και το Reuters τη σύνδεση της αρχαιοελληνικής κληρονομιάς με το «America First».

Έτσι, η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα μετατράπηκε για λίγες ώρες σε κάτι περισσότερο από ένα διπλωματικό γεγονός: σε διεθνή συζήτηση για το πώς η σημερινή αμερικανική κυβέρνηση αντιλαμβάνεται την Ευρώπη, τη Δύση και τον ρόλο τους στον κόσμο.