Μαρκ Ρούτε: Νεκροί οι τέσσερις Αμερικανοί στρατιώτες που αγνοούνταν – Συμμετείχαν σε άσκηση στη Λιθουανία

Τέσσερις στρατιώτες του αμερικανικού στρατού σκοτώθηκαν στη Λιθουανία κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης, δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, κατά την επίσκεψή του σήμερα στη Βαρσοβία.

«Ενώ μιλούσα, ήρθαν τα νέα σχετικά με τέσσερις Αμερικανούς στρατιώτες που σκοτώθηκαν σε ένα περιστατικό στη Λιθουανία», είπε ο Ρούτε σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας πως δεν γνωρίζει λεπτομέρειες.

NATO Secretary-General Mark Rutte says that four missing US Army soldiers have died in Lithuania during training https://t.co/V7wwnHmBxb pic.twitter.com/7wIWo3PKNZ

— Al Jazeera English (@AJEnglish) March 26, 2025