Μαλαισία: Μεγάλη φωτιά στην Κουάλα Λουμπούρ – Εξερράγη αγωγός αερίου

Μια εκτεταμένη φωτιά ξέσπασε την Τρίτη σε προάστιο της Μαλαισίας, κοντά στην Κουάλα Λουμπούρ, οδηγώντας τις αρχές στην εκκένωση γειτονικών κατοικιών.

Η πύρινη λαίλαπα εκδηλώθηκε στην περιοχή Πούτρα Χάιτς, στην κεντρική πολιτεία Σελανγκόρ, κοντά σε πρατήριο καυσίμων, και ήταν ορατή από χιλιόμετρα μακριά.

Video: House severely damaged from gas pipeline explosion and fire in Putra Heights, Malaysia.

