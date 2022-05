Μαϊάμι: Στις φλόγες μικρό αεροσκάφος που συνετρίβη σε γέφυρα

Ένα μικρό αεροσκάφος συνετρίβη σε γέφυρα στο Μαϊάμι το απόγευμα του Σαββάτου και στη συνέχεια τυλίχτηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να τραυματιστούν. Το περιστατικό συνέβη στη γέφυρα εισόδου Haulover, κοντά στη λεωφόρο Collins 10800.

Σύμφωνα με το nbcmiami.com, τουλάχιστον ένα όχημα υπέστη ζημιές, όταν συνετρίβη το αεροσκάφος.

Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο Κέντρο Ryder Trauma, όπου διαπιστώθηκε ότι είχαν υποστεί κάποια εγκαύματα.

#TRAFFIC ALERT: Due to a plane crash on the Haulover Inlet Bridge, Collins Avenue between 96 and 163 Street is currently closed. Expect heavy traffic delays and seek alternate routes. pic.twitter.com/gevmpRHveT

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) May 14, 2022