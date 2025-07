Λος Άντζελες: Στους 30 οι τραυματίες έξω από το κλαμπ – Πώς έγινε το ατύχημα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν – επτά από αυτούς σοβαρά – όταν ένα “άγνωστο όχημα” έπεσε πάνω στο πλήθος που περίμενε στην ουρά έξω από ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο Ανατολικό Χόλιγουντ νωρίς το Σάββατο, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες.

Οι πυροσβέστες που έφτασαν διαπίστωσαν ότι ένα όχημα είχε περάσει μέσα από μεγάλο αριθμό ανθρώπων μπροστά από το μουσικό κέντρο The Vermont Hollywood. “Πέρασαν μέσα από ένα περίπτερο με τάκος, μέσα από την τέντα των παρκαδόρων και στη συνέχεια μέσα από το πλήθος των ανθρώπων που περίμεναν να μπουν μέσα”, δήλωσε ο λοχαγός Άνταμ ΒανΓκέρπεν, υπεύθυνος ενημέρωσης του Τμήματος Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της πόλης του Λος Άντζελες.

Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο στο Ανατολικό Χόλιγουντ. Τουλάχιστον επτά άνθρωποι είναι σε κρίσιμη κατάσταση και άλλοι έξι τραυματίστηκαν σοβαρά, ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία σε δήλωση που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, o οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε πάνω στο πλήθος στο εξωτερικό τμήμα του νυχτερινού κέντρου, μετέδωσε το δίκτυο ABC News επικαλούμενο την αστυνομία. Η πληροφορία αυτή δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί προς το παρόν, μεταδίδει το CNN.

Η ζώνη όπου σημειώθηκε το συμβάν είναι κοντά σε πολυσύχναστα σημεία όπως το Sunset Boulevard και το Walk of Fame, ο πεζόδρομος με τα αστέρια προσωπικοτήτων του κινηματογράφου. Οι ασθενείς με κατάγματα και τραύματα μαλακών μορίων μεταφέρθηκαν στα κατάλληλα κέντρα τραυμάτων και στα γύρω νοσοκομεία, δήλωσε ο VanGerpen, σημειώνοντας ότι ένα θύμα είχε επίσης τραύμα από πυροβολισμό.

“Ένας από τους τραυματιοφορείς μας … όταν άρχισαν να κάνουν τη δευτερογενή αξιολόγηση του ασθενούς, εντόπισε πληγή από πυροβολισμό”, δήλωσε ο VanGerpen, προσθέτοντας ότι δεν είναι σαφές εάν το θύμα πυροβολισμού ήταν ο οδηγός του οχήματος ή άλλος ασθενής.

Βίντεο από το περιστατικό έδειξε πολλούς τραυματίες στο δρόμο και το πεζοδρόμιο να περιθάλπονται για τα τραύματά τους. Κάποιοι εθεάθησαν να απομακρύνονται με φορεία καθώς η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή.

Η πυροσβεστική υπηρεσία συντόνισε τη διαλογή και τη μεταφορά των ασθενών από το περιστατικό που συνέβη γύρω στις 2 π.μ. τοπική ώρα. Η υπηρεσία δήλωσε ότι 124 πυροσβέστες βοήθησαν στο σημείο.

Ο αρχιφύλακας Travis Ward, διοικητής του κεντρικού τμήματος τροχαίας του αστυνομικού τμήματος του Λος Άντζελες, δήλωσε ότι είναι πολύ νωρίς για να πει κανείς αν το περιστατικό ήταν σκόπιμο και ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο αρχιφύλακας Ward επιβεβαίωσε ότι ο οδηγός πυροβολήθηκε μετά τη σύγκρουση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για χειρουργική επέμβαση. Η LAFD (Πυροσβεστική) δήλωσε ότι η σύγκρουση συνέβη λίγο πριν από τις 2 π.μ. (9 π.μ. ώρα Ελλάδας) και ότι τρία άτομα βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, έξι σε σοβαρή κατάσταση και 19 σε καλή κατάσταση.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο X δείχνουν δρόμους να έχουν αποκλειστεί και τραυματίες να απομακρύνονται με ασθενοφόρα. Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει προς το παρόν λεπτομέρειες για τις αιτίες του συμβάντος ή την ταυτότητα του οδηγού.

