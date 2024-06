Λωρίδα της Γάζας: Εικόνες φρίκης μετά την ισραηλινή επίθεση στο σχολείο – «Οι άνθρωποι εδώ έγιναν κομμάτια…»

Εικόνες φρίκης βλέπουν το φως της δημοσιότητας μετά την επίθεση του Ισραήλ σε σχολείο της Νουσέιρατ στην Λωρίδα της Γάζας.

Στις φωτογραφίες που δημοσιεύει το AP, όσοι έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους θρηνούν μπροστά από τα τυλιγμένα με λευκά σεντόνια ή κουβέρτες πτώματα.

Το Al Jazeera μίλησε με αρκετούς ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα στο σχολείο στον προσφυγικό καταυλισμό Νουσέιρατ, στο κέντρο της Γάζας.

«Ήμασταν μέσα στο σχολείο και ξαφνικά μας βομβάρδισαν, οι άνθρωποι εδώ έγιναν κομμάτια σε μια σκληρή νύχτα … αυτό το κτίριο φιλοξενούσε οικογένειες και νέους ανθρώπους και ο βομβαρδισμός έγινε χωρίς προειδοποίηση», δήλωσε ο Anas al-Dahouk.

Ένας άλλος άνδρας, ο Naim al-Dadah, δήλωσε ότι το χτύπημα είναι «αποτέλεσμα της τρομοκρατίας του κράτους του Ισραήλ … δεν υπάρχει τρομοκρατία εκτός από το Ισραήλ, όλοι οι θεσμοί και οι κόκκινες γραμμές έχουν ξεπεραστεί από το Ισραήλ στην Γάζα».

Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Ενημέρωσης της κυβέρνησης στην Γάζα, που ελέγχεται από τη Χαμάς, Ισμαήλ Αλ-Θαουάμπτα, και ένας αξιωματούχος του υπουργείου Υγείας της Γάζας δήλωσαν σήμερα στο Reuters ότι 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 73 τραυματίστηκαν κατά την ισραηλινή επίθεση στο σχολείο της Νουσέιρατ.

Οι δύο αξιωματούχοι πρόσθεσαν ότι 14 παιδιά και 9 γυναίκες σκοτώθηκαν στο πλήγμα αυτά.

Νωρίτερα, η επικεφαλής επικοινωνίας της UNRWA Τζουλιέτ Τουρνά δήλωσε στο Reuters ότι ο αριθμός αυτών που έχουν αναφερθεί ότι σκοτώθηκαν στην ισραηλινή επίθεση στο σχολείο της Νουσέιρατ είναι μεταξύ 35 και 45. Η ίδια πρόσθεσε ότι η UNRWA δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει τον αριθμό σε αυτή τη φάση.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε πως υπολογίζει ότι 20-30 μαχητές βρίσκονταν στο σχολείο της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες.

«Ο στρατός χρησιμοποίησε αεροπορικές επιδρομές για να χτυπήσει το σχολείο του ΟΗΕ. Ήξεραν ότι ήταν σχολείο του ΟΗΕ. Παραδέχτηκαν ότι ήταν σχολείο του ΟΗΕ. Γνωρίζουν ότι είναι ένα μέρος όπου έμεναν εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι» σημειώνει το Al Jazeera.

Οι Ισραηλινοί αναφέρουν στα τοπικά ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ότι υποψιάζονται ότι εκεί διέμεναν κάποιοι από τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ.

