Λονδίνο: Νεκρός έφηβος σε λεωφορείο – Τον μαχαίρωσαν και εξαφανίστηκαν

Ένα 14χρονο αγόρι μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου σε λεωφορείο του Λονδίνου σήμερα το απόγευμα (7/1/25), με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να ξεκινήσουν έρευνα για φόνο. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν σε έναν δρόμο στο Woolwich αφού κλήθηκαν λίγο πριν από τις 2.30 μ.μ. την Τρίτη.

Οι εικόνες που μοιράστηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν έναν αριθμό οχημάτων της αστυνομίας και ασθενοφόρων στο σημείο και συγκεκριμένα γύρω από ένα κόκκινο διώροφο λεωφορείο, στο οποίο το αγόρι δέχθηκε επίθεση μπροστά στα μάτια άλλων τρομοκρατημένων επιβατών. Το περιστατικό συνέβη σε λεωφορείο της γραμμής 472 στην οδό Woolwich Church Road κοντά στη διασταύρωση με την A205 South Circular Road.

Η μητροπολιτική αστυνομία έσπευσε μαζί με την υπηρεσία ασθενοφόρων του Λονδίνου και το εναέριο ασθενοφόρο του Λονδίνου. Οι τραυματιοφορείς περιέθαλψαν τον μαθητή στο σημείο, αλλά πέθανε λίγο μετά την άφιξή τους.

Ο αστυνομικός κλοιός και το κλείσιμο των δρόμων παραμένουν σε ισχύ, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης διεξάγουν έρευνες. Προς το παρόν δεν έχουν γίνει συλλήψεις, ενώ η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τον ύποπτο.

To think @SadiqKhan received a knighthood days ago, England has fallen. pic.twitter.com/OrVvg6TYnz

Μια γυναίκα που εργάζεται σε κοντινή εκκλησία δήλωσε ότι είδε το ελικόπτερο – ασθενοφόρο και άλλα οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης να φτάνουν στο σημείο, αλλά δεν είδε κανέναν από τους επιβάτες του λεωφορείου.

Το περιστατικό έρχεται μόλις 24 ώρες αφότου ένα 18χρονο αγόρι πάλεψε για τη ζωή του αφού μαχαιρώθηκε λίγο περισσότερο από ένα μίλι μακριά από τον σημερινό τόπο της δολοφονίας.

Ο έφηβος, ο οποίος φοιτούσε στο Shooters Hill College στο Woolwich, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο μετά το μαχαίρωμα στην Prince Imperial Road γύρω στις 4.20μμ τη Δευτέρα. Προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι δύο ενέργειες συνδέονται μεταξύ τους.

Εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του Λονδίνου δήλωσε: “Κληθήκαμε στις 2.29μμ σήμερα (7 Ιανουαρίου) σε αναφορές για ένα μαχαίρωμα στη συμβολή των οδών Church Street και Church Hill του Woolwich, SE18.

‘Στείλαμε πόρους στη σκηνή, συμπεριλαμβανομένου ενός πληρώματος ασθενοφόρου, ενός παραϊατρικού σε αυτοκίνητο ταχείας αντίδρασης, ενός αξιωματικού αντιμετώπισης περιστατικών και ενός παραϊατρικού από τη μονάδα τακτικής αντίδρασης. Αποστείλαμε επίσης το αεροπορικό ασθενοφόρο του Λονδίνου. “Δυστυχώς, παρά τις καλύτερες προσπάθειες των πληρωμάτων μας, ένας έφηβος βρέθηκε νεκρός στο σημείο”.

Αρκετά δρομολόγια λεωφορείων του Λονδίνου εκτρέπονται λόγω του συμβάντος. Η κυκλοφορία σχηματίζει ουρές και στις δύο κατευθύνσεις και οι ντόπιοι έχουν προειδοποιηθεί να αποφεύγουν την περιοχή.

Η τοπική δημοτική σύμβουλος Rachel Taggart-Ryan έκανε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δήλωσε: “Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα τη δολοφονία ενός 14χρονου αγοριού στο Woolwich σήμερα. Οι ντετέκτιβ της ομάδας σοβαρών και σύνθετων περιστατικών διεξάγουν έρευνα”.

Something serious has happened in Woolwich church street, I hope I’m wrong but it looks like body bags… pic.twitter.com/0oeuPtvRcV

— Kraft (@KraftyP) January 7, 2025