Λονδίνο: Φωτιά σε εστιατόριο – Συγκλονιστικές εικόνες πελατών που σπεύδουν να σωθούν από τις φλόγες

«Πυρκαγιά στο εστιατόριο MNKY HSE στο Mayfair με τους θαμώνες να τρέχουν να σωθούν. Υπήρχαν περίπου 300 άτομα στο εστιατόριο εκείνη τη στιγμή, νομίζω ότι πρέπει να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στο προσωπικό που εκκένωσε εγκαίρως τον χώρο και απέτρεψε μια σοβαρή καταστροφή», έγραψε στο Twitter o Martin Murray, ιδιοκτήτης του καταστήματος.

Η Πυροσβεστική του Λονδίνου ανέφερε για το συμβάν: «Τα χριστουγεννιάτικα στολίδια μέσα στο κτίριο ήταν αναμμένα και είχαν σβήσει πριν φτάσουν οι πυροσβέστες. Περίπου 300 άτομα απομακρύνθηκαν από το προσωπικό του χώρου και τα πληρώματα πραγματοποίησαν συστηματική έρευνα στο ακίνητο για να διασφαλίσουν ότι κανείς δεν βρισκόταν μέσα. Ένας άνδρας και μια γυναίκα έλαβαν επί τόπου τις πρώτες βοήθειες».

#Westminster

BREAKING: MNKY HSE Latin American restaurant on Dover Street in #Mayfair is ablaze as customers are evacuated.

The London Fire Brigade and Met Police are on scene.

🎥Instagram pic.twitter.com/5rHSNse52X

— London 999 (@999London) December 17, 2022