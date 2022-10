Λονδίνο: Ακριβίστριες πέταξαν ντοματόσουπα στον διάσημο πίνακα «Ηλιοτρόπια» του Βίνσεντ βαν Γκογκ – ΒΙΝΤΕΟ

Ακτιβίστριες για την κλιματική αλλαγή πέταξαν δύο κονσέρβες ντοματόσουπα Heinz στον διάσημο πίνακα «Ηλιοτρόπια» του Βίνσεντ βαν Γκογκ στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου.

Βίντεο που αναρτήθηκε από την οργάνωση «Just Stop Oil», η οποία έχει οργανώσει τις δύο τελευταίες εβδομάδες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στην βρετανική πρωτεύουσα, δείχνει τις δύο γυναίκες να πετούν την σούπα στον πίνακα, μία από τις πέντε εκδοχές του που εκτίθενται σε μουσεία και γκαλερί σε ολόκληρο τον κόσμο.

Activists vandalise Vincent van Gogh’s Sunflowers at the National Gallery.

The vandalism or destruction of art is always an authoritarian act.

But more than that – it represents a repudiation of civilisation and the achievements of humanity.pic.twitter.com/8gLTjekvIt

