LIVE – Γαλλία: Έφτασε στη φυλακή ο Νικολά Σαρκοζί – Θα καταθέσει αίτημα αποφυλάκισης – Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις

Ο Νικολά Σαρκοζί, ο άλλοτε Πρόεδρος της Γαλλίας, αναμένεται να εκτίσει από σήμερα την ποινή φυλάκισής του (5 έτη), που του επιβλήθηκε για συνωμοσία με σκοπό τη συγκέντρωση προεκλογικών κεφαλαίων και διπλωματικών χαρών από τον δικτάτορα της Λιβύης, Μουαμάρ Καντάφι.

Ο Σαρκοζί θα εκτίσει την ποινή του στη φυλακή Σαντέ στο Παρίσι, καθιστώντας τον τον πρώτο πρώην πρόεδρο της Γαλλίας στη σύγχρονη ιστορία που φυλακίζεται. Θα κρατείται απομονωμένος από τους υπόλοιπους κρατούμενους για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με τις αρχές.

Στο κελί του θα έχει πρόσβαση σε τηλεόραση, έναντι μηνιαίας χρέωσης 14 ευρώ, καθώς και σε σταθερό τηλέφωνο. Ο Παριζιάνος δικαστής που εξέδωσε την απόφαση διέταξε την άμεση εκτέλεση της ποινής, χωρίς αναμονή της εκδίκασης της έφεσης, επικαλούμενος «τη σοβαρότητα της διατάραξης της δημόσιας τάξης που προκάλεσε το αδίκημα».

Ο Σαρκοζί έφτασε στη φυλακή Σαντέ

Λιγότερο από τριάντα λεπτά μετά την αναχώρησή του από το σπίτι του στο 16ο διαμέρισμα, ο Νικολά Σαρκοζί μόλις έφτασε στη φυλακή Σαντέ για την πρώτη μέρα της φυλάκισής του.

Βενσάν Ζανμπρέν: Στέλνει τις «ειλικρινείς και θερμές του σκέψεις στον Νικολά Σαρκοζί και την οικογένειά του»

Στην πλατφόρμα X, ο υπουργός Αστικών Υποθέσεων και Στέγασης, Βενσάν Ζανμπρέν, στέλνει τις «ειλικρινείς και θερμές του σκέψεις στον Νικολά Σαρκοζί και την οικογένειά του». «Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, θέλω απλώς να εκφράσω την προσήλωσή μου στον άνθρωπο, στο θάρρος του, στη δύναμή του απέναντι στις αντιξοότητες, στην καριέρα του και σε αυτό που αντιπροσώπευε για τόσους πολλούς Γάλλους», έγραψε.

Pensées sincères et affectueuses pour Nicolas Sarkozy et sa famille. Dans l’épreuve, je veux simplement dire mon attachement à l’homme, à son courage, à sa force dans l’adversité, à son parcours et à ce qu’il a représenté pour tant de Français. 🇫🇷 — Vincent Jeanbrun (@VincentJeanbrun) October 21, 2025



Σαρκοζί: «Νιώθω βαθιά θλίψη για τη Γαλλία, η οποία βρίσκεται σε ταπεινωτική θέση»

Σε δήλωση που δημοσιεύθηκε στο X καθώς έφευγε από το σπίτι του, ο Νικολά Σαρκοζί υποστήριξε εκ νέου την «αθωότητά» του.

«Θα συνεχίσω να καταγγέλλω αυτό το δικαστικό σκάνδαλο, αυτή τη δοκιμασία που υπομένω για περισσότερα από δέκα χρόνια», έγραψε. «Σήμερα το πρωί, αισθάνομαι βαθιά θλίψη για τη Γαλλία, η οποία βρίσκεται σε μια ταπεινωτική θέση λόγω της εκδήλωσης μιας εκδίκησης που έχει οδηγήσει το μίσος σε πρωτοφανή επίπεδα», τόνισε.



Ο Νικολά Σαρκοζί έφυγε από το σπίτι του

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, φεύγει από το σπίτι του, χέρι-χέρι με τη σύζυγό του Κάρλα Μπρούνι.

Ζεράλντ Νταρμανέν: Αρνείται οποιαδήποτε επίθεση κατά της «ανεξαρτησίας των δικαστών»

Μετά τη χθεσινή δήλωσή του, στην οποία ανέφερε ότι θα επισκεφθεί τον Σαρκοζί στη φυλακή, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλντ Νταρμανέν, δήλωσε σήμερα το πρωί μέσω X: «Η διασφάλιση της ασφάλειας ενός πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας στη φυλακή, μια πράξη χωρίς προηγούμενο, δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση την ανεξαρτησία των δικαστών, αλλά εμπίπτει στο καθήκον επαγρύπνησης του επικεφαλής της διοίκησης που είμαι, υπεύθυνος έναντι του Κοινοβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 20 του Συντάγματος».

S’assurer de la sécurité d’un ancien Président de la République en prison, fait sans précédent, n’atteint en rien à l’indépendance des magistrats mais relève du devoir de vigilance du chef d’administration que je suis, responsable devant le Parlement selon l’article 20 de la… — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 21, 2025



Ο Μισέλ Μπαρνιέ υποστηρίζει τον Νικολά Σαρκοζί

«Σήμερα, θέλω να εκφράσω τη φιλία μου προς τον Νικολά Σαρκοζί και την οικογένειά του», έγραψε ο πρώην πρωθυπουργός και βουλευτής του Παρισιού, Μισέλ Μπαρνιέ, στην πλατφόρμα Χ.

Aujourd’hui, je veux redire mon amitié à @NicolasSarkozy et à sa famille. — Michel Barnier (@MichelBarnier) October 21, 2025



Συγκέντρωση υποστήριξης

Το πρωί της Τρίτης, ο γιος του, Λουί Σαρκοζί, κάλεσε σε συγκέντρωση υποστήριξης προς τον πατέρα του στην ακριβή συνοικία του Παρισιού όπου κατοικεί ο πρώην Πρόεδρος.

Στο σημείο βρίσκεται ρεπόρτερ της Le Figaro, η οποία αναφέρει πως μερικά από τα περίπου 100 άτομα που έχουν συγκεντρωθεί εκεί, φωνάζουν «Νικολά, είμαστε μαζί σου».

Déjà + d’une centaine de personnes au rendez-vous fixé par les fils de #nicolassarkozy dans le 16ᵉ arrondissement de Paris, devant la Villa Montmorency, où réside l’ancien chef de l’État. “Nicolas, Nicolas, on est avec toi!”, scandent certains. pic.twitter.com/PGdWQqSghr — Stéphane Kovacs (@KovacsSt) October 21, 2025



Ωστόσο, όπως μετέδωσε δημοσιογράφος του France24 από το σημείο, «υπάρχουν περισσότεροι αστυνομικοί και δημοσιογράφοι εδώ απ’ ό,τι άνθρωποι [που διαδηλώνουν] υπέρ του Σαρκοζί».

«Η καταδίκη του δεν φαίνεται να τον έχει μετατρέψει σε παρία, τουλάχιστον όσον αφορά τα δεξιά ή κεντροδεξιά κόμματα της Γαλλίας», σχολίασε.