Λίβανος: Δύο νέα πλήγματα του στρατού του Ισραήλ στα νότια προάστια της Βηρυτού – Νετανιάχου: «Θα συνεχίσουμε να μαχόμαστε»

Το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο του Λιβάνου ANI μετέδωσε το βράδυ της Δευτέρας (7/10) ότι τα νότια προάστια της Βηρυτού έγιναν στόχος νέων ισραηλινών πληγμάτων, μετά την προτροπή του στρατού του Ισραήλ προς τους κατοίκους να εγκαταλείψουν ορισμένους τομείς αυτού του προπυργίου της Χεζμπολάχ.

Τα νότια προάστια, που σφυροκοπούνται από τις ισραηλινές δυνάμεις από τις 23 Σεπτεμβρίου, «έγιναν στόχος δύο επιδρομών» ανέφερε το ΑΝΙ. Νωρίτερα, το πρακτορείο είχε μεταδώσει ότι έγιναν έξι διαδοχικά πλήγματα στην περιοχή.

Ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσε εκρήξεις και είδε πυκνό καπνό να υψώνεται από τα νότια προάστια της πόλης.

🔴 A new wave of Israeli attacks on Beirut#October7Massacre pic.twitter.com/qAs0uJfJxo

— Said Masih Noori (@Doctor_N_masih) October 7, 2024