Λεμεσός: Άνδρας φέρεται να έκλεψε τον Σταυρό στην τελετή αγιασμού των υδάτων

Σύνοψη από το

  • Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί στο παλιό λιμάνι Λεμεσού κατά τη διάρκεια των εορτασμών των Θεοφανίων και συγκεκριμένα τη στιγμή του αγιασμού των υδάτων.
  • Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τελετής διαπιστώθηκε ότι ο Σταυρός δεν παραδόθηκε στον ιερέα από το πρόσωπο που τον ανέσυρε, γεγονός που προκάλεσε σύγχυση.
  • Η Αστυνομία αξιολογεί πληροφορίες ότι άγνωστος άνδρας ανέσυρε τον ξύλινο σταυρό και ερευνάται εάν τον έκλεψε, με τις έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Λεμεσός: Άνδρας φέρεται να έκλεψε τον Σταυρό στην τελετή αγιασμού των υδάτων

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί στο παλιό λιμάνι Λεμεσού κατά τη διάρκεια των εορτασμών των Θεοφανίων και συγκεκριμένα τη στιγμή του αγιασμού των υδάτων.

Σύμφωνα με το philenews.com, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τελετής διαπιστώθηκε ότι ο Σταυρός δεν παραδόθηκε στον ιερέα από το πρόσωπο που τον ανέσυρε, γεγονός που προκάλεσε σύγχυση.

Πληροφορίες που έλαβε και αξιολογεί η Αστυνομία αναφέρουν ότι την τρίτη φορά που ρίχθηκε ο ξύλινος σταυρός στη θάλασσα, και ενώ βρισκόταν σε αρκετή απόσταση, τον ανέσυρε άγνωστος άνδρας, ο οποίος φέρεται να είναι Ελληνοκύπριος, και ερευνάται εάν τον έκλεψε.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ εξετάζονται μαρτυρίες και υλικό από κάμερες της περιοχής.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απώλεια βάρους: Γιατί κάποιοι δυσκολεύονται περισσότερο να χάσουν κιλά

Γρίπη: Ασφυκτική πίεση στα νοσοκομεία- Ανεμβολίαστοι οι περισσότεροι νοσηλευόμενοι

Παγκόσμιος ελάχιστος φόρος: Οι ΗΠΑ εξασφάλισαν απαλλαγή των αμερικανικών πολυεθνικών εταιρειών

Ευρωζώνη: Με την ισχυρότερη τριμηνιαία ανάπτυξη 2,5 ετών έκλεισε το 2025 – Τα στοιχεία για τον Δεκέμβριο

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
18:41 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο Ζαΐρ Μπολσονάρου – Έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι

Ο φυλακισμένος πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρου, μεταφέρθηκε σήμερα στο νοσοκομε...
15:02 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Μπέλα Ταρ: Πέθανε ο σπουδαίος Ούγγρος σκηνοθέτης σε ηλικία 70 ετών

Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα, σε ηλικία 70 ετών, ο εμβληματικός Ούγγρος σκηνοθέτης Béla...
14:12 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Κοινό ανακοινωθέν από 7 Ευρωπαίους ηγέτες: «Μόνο η Γροιλανδία και η Δανία μπορούν να αποφασίσουν για το μέλλον τους»

Η Δανία και η Γροιλανδία, και μόνο αυτές, μπορούν να αποφασίζουν για θέματα που αφορούν τη Δαν...
13:56 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Σίλια Φλόρες: Με μώλωπες στο πρόσωπο η σύζυγος του Μαδούρο στο δικαστήριο – Αναφορές για «τραυματισμούς» μετά τη σύλληψη στο Καράκας

Μετά τη θεαματική σύλληψή τους στο Καράκας από αμερικανικές δυνάμεις, ο έκπτωτος Πρόεδρος της ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι