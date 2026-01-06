Λεμεσός: Άνδρας φέρεται να έκλεψε τον Σταυρό στην τελετή αγιασμού των υδάτων

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί στο παλιό λιμάνι Λεμεσού κατά τη διάρκεια των εορτασμών των Θεοφανίων και συγκεκριμένα τη στιγμή του αγιασμού των υδάτων.

Σύμφωνα με το philenews.com, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τελετής διαπιστώθηκε ότι ο Σταυρός δεν παραδόθηκε στον ιερέα από το πρόσωπο που τον ανέσυρε, γεγονός που προκάλεσε σύγχυση.

Πληροφορίες που έλαβε και αξιολογεί η Αστυνομία αναφέρουν ότι την τρίτη φορά που ρίχθηκε ο ξύλινος σταυρός στη θάλασσα, και ενώ βρισκόταν σε αρκετή απόσταση, τον ανέσυρε άγνωστος άνδρας, ο οποίος φέρεται να είναι Ελληνοκύπριος, και ερευνάται εάν τον έκλεψε.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ εξετάζονται μαρτυρίες και υλικό από κάμερες της περιοχής.