Λευκός Οίκος: «Οι Γάλλοι θα έπρεπε να μας ευγνωμονούν – Χάρη στις ΗΠΑ δεν μιλούν γερμανικά σήμερα»

Ο Λευκός Οίκος απάντησε σήμερα στις δηλώσεις του Γάλλου ευρωβουλευτή Ραφαέλ Γκλυκσμάν, ο οποίος ζήτησε αυτό το Σαββατοκύριακο από τους Αμερικανούς να «επιστρέψουν το Άγαλμα της Ελευθερίας», υποστηρίζοντας πως «μονάχα χάρη στις ΗΠΑ οι Γάλλοι δεν μιλούν γερμανικά».

«Μονάχα χάρη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής οι Γάλλοι δεν μιλούν γερμανικά σήμερα, επομένως θα έπρεπε να είναι πολύ ευγνώμονες προς τη μεγάλη χώρα μας», δήλωσε κατά τη διάρκεια μιας ενημέρωσης η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λίβιτ, χαρακτηρίζοντας τον Ραφαέλ Γκλυκσμάν έναν «μικρό, άγνωστο, Γάλλο πολιτικό».

White House Press Secretary Leavitt:

It’s only because of the United States of America that the French are not speaking German right now.

They should be very grateful. pic.twitter.com/w0tcpQ2XEz

