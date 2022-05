Λευκός Οίκος για Βλαντίμιρ Πούτιν: Ιστορικός ρεβιζιονισμός η ομιλία του

Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε «ιστορικό ρεβιζιονισμό» την ομιλία του Βλαντίμιρ Πούτιν για την «Ημέρα της Νίκης» επί της ναζιστικής Γερμανίας.

Επίσης συμπληρώνει ότι ο ισχυρισμός του Ρώσου προέδρου ότι η επιθετικότητα της Δύσης οδήγησε στον πόλεμο της Ουκρανίας ήταν «κατάφωρος παραλογισμός».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι δήλωσε ότι η ομιλία του Πούτιν ήταν «ιστορικός ρεβιζιονισμός που έλαβε τη μορφή παραπληροφόρησης».

‘What is fortunate is that we are all aware…of the disinformation factory that Pres. Putin and the Kremlin seem to be,’ says Jen Psaki of Putin’s speech today pic.twitter.com/2SYmWfqBYk

— NowThis (@nowthisnews) May 9, 2022