Tα μουσικά βραβεία του περιοδικού Billboard θα απονεμηθούν την άλλη βδομάδα

Τα Billboard Music Awards είναι ένας ετήσιος θεσμός επιβράβευσης της δημιουργικότητας των καλλιτεχνών στην τέχνη της μουσικής. Καθιερώθηκαν το 1990 και έκτοτε διοργανώνονται κάθε χρόνο, πλην των ετών από το 2007 μέχρι το 2010. Παλαιότερα η εκδήλωση γινόταν τον μήνα Δεκέμβριο, αλλά από το 2011 και μετά μετακινήθηκε τον Μάϊο. Έτσι λοιπόν, στις 15 Μαΐου θα έχουμε τους νικητές για το 2022.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Ενώ τα βραβεία Grammy απονέμονται μετά από ψηφοφορίες της Εθνικής Ακαδημίας Ηχογραφημένων Τεχνών και Επιστημών, αντίθετα τα βραβεία Billboard στηρίζονται στις πωλήσεις δίσκων, cds και ψηφιακών αρχείων, στις προτιμήσεις του κόσμου μέσα από τις πλατφόρμες streaming και των ραδιοφωνικών μεταδόσεων, των ζωντανών εμφανίσεων και των πωλήσεων εισιτηρίων, καθώς και της αλληλεπίδρασης του κοινού στους λογαριασμούς των καλλιτεχνών στα κοινωνικά δίκτυα. Όλες αυτές οι μετρήσεις επιβλέπονται από το επαγγελματικό περιοδικό Billboard και καταγράφονται από τους συνεργάτες του, την MRC Data και την Next Big Sound.

Είναι πολλές οι μουσικές και δισκογραφικές κατηγορίες που έχουν καθιερωθεί, καθώς και οι καλλιτέχνες, γνωστοί και νεότεροι, όπως και οι παρουσιαστές. Φέτος παρουσιαστής θα είναι ο Sean Combs, γνωστός και ως Puff Daddy ή P. Diddy ή Diddy ή Puffy.

Ένα όμως από τα πιο σημαντικά και πολυπόθητα βραβεία είναι το Billboard Icon Award, το οποίο καθιερώθηκε το 2011. Συνήθως το τιμώμενο πρόσωπο με το βραβείο αυτό, δίνει και μία μικρή παράσταση στην εκδήλωση της απονομής. Φέτος, η τιμή αυτή θα απονεμηθεί στην Mary J. Blige.

Take a look back at our @BBMAs Icons over the years 🌟

Join us in Las Vegas as we celebrate Mary J. Blige as the 2022 #BBMAs Icon Award recipient, Sunday, May 15 at 8PM ET/5PM PT! #IconMJB

Get your tickets now: https://t.co/FPisOZRevq pic.twitter.com/aBFnRpipL8

— billboard (@billboard) May 9, 2022