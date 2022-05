Εμανουέλ Μακρόν: Υπέρ της μεταρρύθμισης των Συνθηκών της ΕΕ

Ο Εμανουέλ Μακρόν, στην ομιλία του στην τελετή λήξης της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Στρασβούργο, τάχθηκε υπέρ της μεταρρύθμισης των Συνθηκών της ΕΕ.

Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι είναι ανάγκη να μεταρρυθμιστούν τα κείμενα των Συνθηκών της ΕΕ, προκειμένου να γίνουν περισσότερο αποτελεσματικά, κάτι το οποίο σημαίνει γρήγορες αποφάσεις και με ενότητα, σε σημαντικούς τομείς.

«Ένας τρόπος αυτής της μεταρρύθμισης είναι η σύγκληση μιας συνέλευσης αναθεώρησης των Συνθηκών. Είναι μια πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την εγκρίνω», είπε ο Εμανουέλ Μακρόν, ενώ τόνισε ότι επιθυμεί να γίνει μια πρώτη συζήτηση, με το απαραίτητο «θάρρος» και «ελευθερία», στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου.

