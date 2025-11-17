Le Monde: Η Ελλάδα βοήθησε τη Γαλλία να μειώσει το δημοσιονομικό της έλλειμμα – Η απρόσμενη «ανατροπή»

Σύμφωνα με τη Le Monde, η Ελλάδα έρχεται απροσδόκητα να συμβάλει στη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος της Γαλλίας, μέσω πρόωρων αποπληρωμών χρέους προς το Παρίσι.

Η κίνηση αυτή αναδεικνύει μια αντιστροφή των ρόλων σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία, όταν ήταν η Γαλλία που είχε προστρέξει σε βοήθεια προς την Αθήνα, σημειώνει η γαλλική εφημερίδα.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα πραγματοποίησε πρόσφατα πρόωρη αποπληρωμή 1,1 δισ. ευρώ προς τη Γαλλία. Η εξέλιξη αυτή ήταν ευπρόσδεκτη μέσα σε ένα κλίμα αυστηρών δημοσιονομικών περιορισμών.

«Το ιστορικό παρελθόν έχει πολλές ανατροπές», σχολιάζει η Le Monde. Έπειτα από δύο χρόνια καταστροφικών αποκλίσεων στον προϋπολογισμό, η Γαλλία αναμένεται να κλείσει το 2025 με έλλειμμα που ευθυγραμμίζεται με τις προβλέψεις της, αν και είναι ακόμη υψηλό.

Σύμφωνα με το γαλλικό μέσο ενημέρωσης, το αποτέλεσμα αυτό προέκυψε τόσο από δράσεις του υπουργείου Οικονομικών, που πάγωσε δισεκατομμύρια σε δάνεια κατά τη διάρκεια του έτους, όσο και από την απρόσμενη «ενίσχυση» από την Ελλάδα, η οποία για χρόνια θεωρείτο η χειρότερη ευρωπαϊκή χώρα όσον αφορά τις δημόσιες δαπάνες.

Όπως σημειώνει η Le Monde, βουλευτές και γερουσιαστές ανακάλυψαν τις πρόωρες αποπληρωμές διαβάζοντας τα νομοσχέδια του προϋπολογισμού: κατά τη διάρκεια του έτους, η Ελλάδα απέδωσε πρόωρα 1,1 δισ. ευρώ στη Γαλλία.

«Μπορούμε λοιπόν να ευχαριστήσουμε τους Έλληνες φίλους μας που μας βοηθούν να μειώσουμε το έλλειμμα», σχολίασε με μια δόση ειρωνείας ο Jean-François Husson του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος (LR), γενικός εισηγητής του προϋπολογισμού στη Γερουσία.

Ο Philippe Juvin (LR) ήταν πιο αιχμηρός: «Νομίζετε ότι μπορούμε να μάθουμε κάτι από το ελληνικό παράδειγμα;» ρώτησε την υπουργό Οικονομικών, Amélie de Montchalin, κατά τη διάρκεια ακρόασης στις 12 Νοεμβρίου.

Η Le Monde υπενθυμίζει ότι η πρόωρη αποπληρωμή θέτει το ερώτημα αν η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για τη Γαλλία.

Όλα ξεκίνησαν τον Μάιο του 2010, όταν η Ελλάδα, εν μέσω οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης, ζήτησε βοήθεια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Γαλλία συμμετείχε στο μεγάλο σχέδιο διάσωσης για να αποφευχθεί πτώχευση που θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει ολόκληρη την Ευρώπη.

Η Le Monde αναφέρει ότι το επώδυνο πρόγραμμα ανάκαμψης απέδωσε αρκετά ώστε η Αθήνα να αποπληρώσει τους πιστωτές της νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Το ΔΝΤ εξοφλήθηκε δύο χρόνια νωρίτερα, ενώ η Ελλάδα άρχισε να πληρώνει μέρος του χρέους της στους εταίρους της ευρωζώνης, μεταξύ των οποίων και η Γαλλία, με πρόωρη καταβολή 1,7 δισ. ευρώ το 2024 και ακόμη 1,1 δισ. ευρώ το 2025 — ποσά που ήταν προγραμματισμένα για τα έτη 2033–2041.

Αυτό αποτέλεσε μέσο να ελευθερωθεί από τους πιστωτές και να ανακτήσει αξιοπιστία στον χρηματοπιστωτικό κόσμο. Το αποτέλεσμα είναι εμφανές: από το καλοκαίρι του 2025, η Ελλάδα θεωρείται στις αγορές δανειολήπτης ασφαλέστερος από τη Γαλλία, με τους επενδυτές να απαιτούν ελαφρώς χαμηλότερα επιτόκια από ό,τι για το γαλλικό δημόσιο.

Στη Βουλή, η Amélie de Montchalin δεν υπερασπίστηκε τα δραστικά μέτρα που είχαν επιβληθεί στην Αθήνα, όπως η κατάργηση 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο και η μεταρρύθμιση των συντάξεων.

Όπως σημειώνει η Le Monde, το μάθημά της από την ελληνική εμπειρία είναι διαφορετικό: αν μια χώρα δεν μειώσει το έλλειμμα για να ελέγξει το χρέος της, «μπορεί να πνιγεί εντελώς από το βάρος των τόκων της».