Η στιγμή των πυροβολισμών κοντά στα διάσημα σιντριβάνια Bellagio στο Λας Βέγκας, καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media.

Ο ένοπλος στα πλάνα φαίνεται να είχε συγκεκριμένο στόχο ενώ μια κοπέλα φαίνεται να προσπαθεί να τον σταματήσει.

Δείτε το βίντεο:

JUST IN: Man opens fire at the Bellagio fountains in Las Vegas, captured on YouTube livestream pic.twitter.com/siWHfwiiI1

— BNO News (@BNONews) June 9, 2025