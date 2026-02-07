Κολομβία: Τουλάχιστον δύο νεκροί εξαιτίας έκρηξης σε ανθρακωρυχείο

Σύνοψη από το

  • Δύο τουλάχιστον ανθρακωρύχοι ανασύρθηκαν νεκροί από στοές παράνομου ορυχείου στην κεντρική Κολομβία, ενώ συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό άλλων τεσσάρων αγνοουμένων.
  • Στο παράνομο ανθρακωρυχείο στην πόλη Γουατσετά, περίπου 100 χιλιόμετρα από την Μπογοτά, σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη την Πέμπτη. Οι διασώστες αναγκάστηκαν να αναστείλουν προσωρινά τις επιχειρήσεις λόγω υψηλών επιπέδων μεθανίου.
  • Οι ελπίδες για την ανεύρεση επιζώντων εξανεμίζονται, με τον νομάρχη να δηλώνει ότι «όλα μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι (οι εγκλωβισμένοι) δεν είναι πια στη ζωή». Είχαν εκδοθεί «εντολές διακοπής της λειτουργίας» του ορυχείου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Κολομβία: Τουλάχιστον δύο νεκροί εξαιτίας έκρηξης σε ανθρακωρυχείο

Δύο τουλάχιστον ανθρακωρύχοι ανασύρθηκαν νεκροί, χθες Παρασκευή, από στοές παράνομου ορυχείου στην κεντρική Κολομβία, ενώ συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό άλλων τεσσάρων αγνοουμένων.

Στο παράνομο ανθρακωρυχείο – το οποίο βρίσκεται στην πόλη Γουατσετά του νομού Κουντιναμάρκα, περίπου 100 χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα Μπογοτά – σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη την Πέμπτη.

«Τα άψυχα σώματα δύο από τους έξι ανθρακωρύχους ανασύρθηκαν», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο νομάρχης Χόρχε Εμίλιο Ρέι. Οι επιχειρήσεις των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται με τη χρήση εξοπλισμού για τη διασπορά του συσσωρευμένου μεθανίου, συμπλήρωσε.

Τη στιγμή του ατυχήματος, αρκετοί εργάτες βρίσκονταν μέσα στο ορυχείο και εκτελούσαν εργασίες εξόρυξης. Οι διασώστες υποχρεώθηκαν να αναστείλουν προσωρινά τις επιχειρήσεις τους καθώς εντοπίστηκαν υψηλά επίπεδα μεθανίου στις στοές. «Εργαστήκαμε όλη τη νύχτα» προσπαθώντας να σώσουμε τους εγκλωβισμένους ανθρακωρύχους, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Αλβέιρο Αγκιγιόν, επικεφαλής των πυροσβεστών που επιχείρησαν στο σημείο.

Οι ελπίδες για την ανεύρεση επιζώντων εξανεμίζονται. «Όλα μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι (οι εγκλωβισμένοι) δεν είναι πια στη ζωή», δήλωσε ο νομάρχης Ρέι στο Blu Radio. Επεσήμανε πως είχαν εκδοθεί «εντολές διακοπής της λειτουργίας» του συγκεκριμένου ορυχείου, ωστόσο οι εργασίες στην τοποθεσία συνεχίστηκαν αψηφώντας τους κινδύνους.

Συγγενείς των αγνοουμένων έχουν συγκεντρωθεί κοντά στο ορυχείο, το οποίο βρίσκεται σε πευκόφυτη έκταση, περιμένοντας να μάθουν κάποιο νέο για την τύχη των αγαπημένων τους προσώπων, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του AFP που βρίσκονται στη περιοχή.

Σημειώνεται ότι η Γκουακέτα είναι μια από τις πόλεις με τη μεγαλύτερη μεταλλευτική παράδοση στον νομό Κουντιναμάρκα. Ένα μεγάλο μέρος της οικονομίας της εξαρτάται από την εξόρυξη άνθρακα, μια δραστηριότητα που δημιουργεί θέσεις εργασίας αλλά και εκθέτει μόνιμα τους εργαζόμενους σε κινδύνους θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ με πληροφορίες από κολομβιανά sites

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Είναι τελικά κακό να ψάχνουμε το κινητό του συντρόφου μας; Ειδικοί απαντούν

Γάλα βρώμης, καφές και άλλα κοινά ροφήματα που βλάπτουν το μικροβίωμα του εντέρου – Τι να αποφύγετε και τι να προτιμήσετε

Συντάξεις: Οι ημερομηνίες πληρωμής – Πώς γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών

Ακίνητα: Γιατί οι υποδομές καθορίζουν την αξία τους – Το πραγματικό στοίχημα για το μέλλον των πόλεων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
17:51 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Βρετανία: Ο πρωθυπουργός Στάρμερ λέει ότι ήταν «τιμή του» η συνεργασία με τον παραιτηθέντα διευθυντή του, Μόργκαν ΜακΣουίνι

Λίγα λεπτά μετά την παραίτηση του Διευθυντή του επιτελείου του πρωθυπουργού, στην Βρετανία, ο ...
16:52 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Τουρκία: Συγκλονιστικά πλάνα από τον ξυλοδαρμό αστυνομικού σε χώρο στάθμευσης στην Άγκυρα – Πέθανε από εγκεφαλική αιμορραγία

Συγκλονίζουν τα πλάνα από τον ξυλοδαρμό αστυνομικού στην Τουρκία, σε χώρο στάθμευσης στην Άγκυ...
16:34 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο Διευθυντής Προσωπικού του Κιρ Στάρμερ – Η δήλωση του πρωθυπουργού

O επικεφαλής του επιτελείου του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, στην Βρετανία, ο Μόργκαν ΜακΣουίνι π...
12:45 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Γάζα: «Η Χαμάς δεν θα παραδώσει τα όπλα της», διαμηνύει ηγετικό στέλεχός της – Εμπόδιο στο σχέδιο Τραμπ οι «κόκκινες γραμμές» της οργάνωσης

Σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια συνεδρίου στη Ντόχα, ο Χάλεντ Μεσάαλ, ηγετικό στέλεχος της Χα...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα