Τραγωδία στην Αυστραλία: Μονοκινητήριο αεροσκάφος έπεσε στην θαλάσσια περιοχή του Λονγκ Μπέι – Τρεις νεκροί

διεθνή

Τραγωδία στη νότια Αυστραλία, όταν μονοκινητήριο αεροσκάφος τύπου Cessna συνετρίβη το απόγευμα της Παρασκευής στον ωκεανό, παρασύροντας στον θάνατο και τους τρεις επιβαίνοντες.

Η πτώση του αεροσκάφους

Το μικρό αεροπλάνο κατέπεσε στη θαλάσσια περιοχή του Λονγκ Μπέι, κοντά στην πόλη-λιμάνι Γκούλβα Σάουθ, περίπου 63 χιλιόμετρα νότια της Αδελαΐδας, πρωτεύουσας της πολιτείας. Η σύγκρουση με το νερό ήταν σφοδρή και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροσκάφος καταστράφηκε ολοσχερώς.

Επιχείρηση εντοπισμού και έρευνα για τα αίτια

Λίγη ώρα μετά την πτώση, οι διασώστες εντόπισαν τις σορούς των τριών επιβαινόντων, ανάμεσά τους και ο πιλότος. «Εντοπίστηκαν στη συνέχεια νεκροί», ανακοίνωσε η αστυνομία, η οποία ζήτησε από τυχόν αυτόπτες μάρτυρες να προσκομίσουν ερασιτεχνικά βίντεο ή φωτογραφίες, ώστε να διευκολυνθεί η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ ειδικά συνεργεία έχουν αναλάβει την ανέλκυση των συντριμμιών για να ρίξουν φως στα τεχνικά δεδομένα της πτήσης.

