Κολομβία: Πρώην ηγέτης των FARC κάλεσε σε αντάρτικη ενότητα κατά των ΗΠΑ μετά τη σύλληψη Μαδούρο

Σύνοψη από το

  • Ο επικεφαλής της μεγαλύτερης παράταξης διαφωνούντων των πρώην FARC κάλεσε τους εναπομείναντες αντάρτες στην Κολομβία να συσπειρωθούν εναντίον του αμερικάνικου παρεμβατισμού στη Λατινική Αμερική.
  • Ο Νέστορ Γκρεγκόριο Βέρα Φερνάντες, γνωστός ως «Ιβάν Μορδίσκο», απηύθυνε την έκκληση στον απόηχο της αμερικανικής επίθεσης στη Βενεζουέλα που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.
  • Ο ηγέτης της EMC δήλωσε ότι, παρά τις παλιές διαφορές, «σήμερα αντιμετωπίζουμε έναν κοινό εχθρό» και προέτρεψε να «σφυρηλατήσουμε το μεγάλο επαναστατικό μπλοκ».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
testuser

διεθνή

Κολομβία: Πρώην ηγέτης των FARC κάλεσε σε αντάρτικη ενότητα κατά των ΗΠΑ μετά τη σύλληψη Μαδούρο

Ο επικεφαλής της μεγαλύτερης παράταξης διαφωνούντων των πρώην FARC κάλεσε τους εναπομείναντες «σκληροπυρηνικούς» αντάρτες στην Κολομβία – και όχι μόνο – να συσπειρωθούν εναντίον του αμερικάνικου παρεμβατισμού στη Λατινική Αμερική, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος που είδε το φως της δημοσιότητας.

Ο Νέστορ Γκρεγκόριο Βέρα Φερνάντες – ευρύτερα γνωστός ως «Ιβάν Μορδίσκο» – απηύθυνε αυτήν την έκκληση στον απόηχο της αμερικανικής επίθεσης στη Βενεζουέλα που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

«Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν διαφορές που κληρονομήθηκαν από το παρελθόν και εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ μας, αλλά σήμερα αντιμετωπίζουμε έναν κοινό εχθρό», δήλωσε ο ηγέτης της EMC, μιας ανταρτικής ομάδας που απέρριψε την ειρηνευτική συμφωνία του 2016 μεταξύ των ανταρτών FARC (Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας) και της κολομβιανής κυβέρνησης.

«Ας σφυρηλατήσουμε το μεγάλο επαναστατικό μπλοκ που θα απωθήσει τους εχθρούς της μεγάλης πατρίδας μας», δήλωσε ο Μορντίσκο, προτρέποντας τις ομάδες να αφήσουν στην άκρη τις παλιές αντιπαλότητες και να συντονίσουν τις δράσεις τους για την κοινή υπεράσπιση της περιοχής.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δαγκώνετε τα νύχια σας, είστε αναβλητικοί και κάνετε σαμποτάζ στον εαυτό σας; Ειδικός εξηγεί τι σημαίνουν όλα αυτά

Στο «κόκκινο» η γρίπη το επόμενο διάστημα- Σε ετοιμότητα το ΕΣΥ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία άνοδος 2,30% με νέα υψηλά 16 ετών, κέρδη 5,14% για τις τράπεζες

Ακίνητα: Οι ακριβότερες και φθηνότερες περιοχές της χώρας για ενοικίαση – αγορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
05:25 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Εθεάθη το «Αεροπλάνο της Ημέρας της Κρίσης» στο Λος Άντζελες – Σενάρια πυρηνικής απειλής στην ατμόσφαιρα

Το Boeing E-4B Nightwatch, πιο γνωστό ως το «Αεροπλάνο της Ημέρας της Κρίσης» του αμερικανικού...
05:22 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

ΗΠΑ: Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απορρίπτει τις κατηγορίες του Ιράν περί υποκίνησης των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες της Τεχεράνης περί αμερικανικής υπο...
05:10 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Ιράν: Οργή στους δρόμους από τους διαδηλωτές, πάνω από 50 οι νεκροί σε 13 ημέρες – «Ο λαός είναι έτοιμος να πάρει τον έλεγχο των πόλεων», λέει ο Τραμπ

Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις συνεχίστηκαν τη νύχτα της Παρασκευής στην Τεχεράνη και σε άλλε...
04:55 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Exxon: «Μη επενδυτικός» ο στόχος του Ντόναλντ Τραμπ για πετρελαϊκή ανοικοδόμηση 100 δισ. στη Βενεζουέλα

Η Exxon και η Shell ξεκαθάρισαν ότι «δεν πρόκειται να επενδύσουν δισεκατομμύρια δολάρια» στη Β...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι