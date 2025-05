Κίνα: Τουλάχιστον 6 νεκροί από τις ισχυρές βροχές που πλήττουν το νότιο τμήμα της χώρας

Οι σφοδρές βροχές που έπληξαν το Σαββατοκύριακο τις επαρχίες Γκουανγκντόνγκ και Κουανγκσί, στη νότια Κίνα, είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 6 άνθρωποι, ενώ προκάλεσαν προβλήματα στις σιδηροδρομικές μεταφορές και στο σύστημα ηλεκτροδότησης, μετέδωσαν κρατικά ΜΜΕ, με τις αρχές να εκδίδουν προειδοποιήσεις για πλημμύρες και κατολισθήσεις σε περιοχές της χώρας.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Κίνας εξέδωσε πολλαπλές προειδοποιήσεις για ισχυρές βροχοπτώσεις στις επαρχίες Τσιανγκσί, Τσετσιάνγκ, Φουτσιάν, Κουανγκσί και Γκουανγκντόνγκ και στη βορειοδυτική επαρχία Σιντζιάνγκ από την Κυριακή έως τη Δευτέρα, μετέδωσε το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Devastating floods due to extreme rains in Shizhaizhen Town of Cangwu County, Guangxi, China 🇨🇳 (18.05.2025) pic.twitter.com/WvvoaeM8RJ

— Disaster News (@Top_Disaster) May 18, 2025