Κίνα: Ισχυρός σεισμός 6,9 βαθμών έπληξε την πόλη Σιγκάτσε του Θιβέτ

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,9 βαθμών σημειώθηκε τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, πλήττοντας την πόλη Σιγκάτσε στο Θιβέτ. Η είδηση μεταδόθηκε από τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Κίνας, CCTV. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο σεισμός καταγράφηκε στις 09:05 τοπική ώρα (03:05 ώρα Ελλάδας), με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Το Κέντρο Σεισμολογικών Δικτύων της Κίνας εξέδωσε έκτακτο δελτίο, το οποίο επιβεβαίωσε τη μεγάλη ένταση του φαινομένου. Παράλληλα, σεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές στην Κατμαντού, την πρωτεύουσα του Νεπάλ, που βρίσκεται περίπου 400 χιλιόμετρα μακριά από το επίκεντρο του σεισμού.

Η είδηση δεν συνοδεύεται μέχρι στιγμής από αναφορές για θύματα ή σοβαρές ζημιές στην περιοχή του Θιβέτ, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση. Ωστόσο, η ένταση του σεισμού και η διάρκεια των δονήσεων προκαλούν ανησυχία στην περιοχή και για άλλες ενδεχόμενες επιπτώσεις.

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επιβεβαιώνει την ένταση των δονήσεων στην Κατμαντού, προσδιορίζοντας την απόσταση από το επίκεντρο του σεισμού και την ευρεία διάχυση της σεισμικής ενέργειας σε γύρω περιοχές.

Μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν έχουν αναφερθεί περαιτέρω πληροφορίες για την έκταση της καταστροφής, ενώ οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, ελέγχοντας τις ζημιές και την πιθανότητα μετασεισμών.

