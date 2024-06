Κένυα: Στρατός στους δρόμους του Ναϊρόμπι – Στους διαδηλωτές και η ετεροθαλής αδελφή του Μπαράκ Ομπάμα

Η κυβέρνηση της Κένυας ανακοίνωσε σήμερα ότι ανέπτυξε τον στρατό για να βοηθήσει την αστυνομία να αντιμετωπίσει τις διαδηλώσεις που συνεχίζονται κατά του φορολογικού νομοσχεδίου, γράφει η εφημερίδα Daily Nation που επικαλείται αξιωματούχο του υπουργείου Άμυνας. Στις κινητοποιήσεις αυτές τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 31 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας, σύμφωνα με μη κυβερνητικές οργανώσεις. Σε μία από τις διαδηλώσεις, η ετεροθαλής αδελφή του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, η Αούρα Ομπάμα έπεσε και αυτή θύμα των δακρυγόνων.

Στρατιώτες αναπτύχθηκαν για να υποστηρίξουν την αστυνομία “ως απάντηση στην έκτακτη ανάγκη για την ασφάλεια που προκλήθηκε από τις συνεχιζόμενες βίαιες διαδηλώσεις” σε όλη τη χώρα, οι οποίες χαρακτηρίζονται από “καταστροφές και εισβολές σε ζωτικής σημασίας υποδομές”, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Αντεν Μπάρε, σύμφωνα με δελτίο Τύπου.

Ο ηγέτης της κενυατικής αντιπολίτευσης Ράιλα Οντίνγκα ζήτησε σήμερα τον άμεσο τερματισμό της βίας κατά των διαδηλωτών και απηύθυνε έκκληση για διάλογο και διεθνή παρέμβαση, μετέδωσε το κενυατικό ειδησεογραφικό δίκτυο KTN News.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Κένυας Ουίλιαμ Ρούτο θα δώσει απόψε συνέντευξη Τύπου, ανακοίνωσε η προεδρία σήμερα, την επομένη των βίαιων διαδηλώσεων σε όλη τη χώρα κατά του φορολογικού νομοσχεδίου.

#Kenya has entered the state of emergency. The army is being deployed in Nairobi. #OccupyParliament #TotalShutdownKenya https://t.co/eCl6QkOXsb pic.twitter.com/hcApxSehez

“Καταδικάζουμε τη βία σε κάθε μορφή της και απευθύνουμε έκκληση για ηρεμία”, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, όταν ρωτήθηκε για τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που έχουν βυθίσει στο χάος το Ναϊρόμπι, την πρωτεύουσα της Κένυας.

Νωρίτερα η ετεροθαλής αδελφή του προέδρου Ομπάμα λούστηκε με δακρυγόνα, την ώρα που μιλούσε σε ρεπόρτερ, εν μέσω διαδήλωσης.

Auma Obama – sister of former US President Barrack Obama tear-gassed by Kenyan police as she joined peaceful #RejectFinanceBill2024 protests in Nairobi. pic.twitter.com/U0P7GQSmiw



“Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούν από κοντά την κατάσταση στο Ναϊρόμπι”, δήλωσε επίσης, όπου η αστυνομία άνοιξε πυρ εναντίον διαδηλωτών που προσπαθούσαν να εισβάλουν στο κοινοβούλιο, και σύμφωνα με αρκετές μη κυβερνητικές οργανώσεις, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων αυτών.

Περισσότερες από δέκα δυτικές χώρες, εκ των οποίων η Γαλλία, η Γερμανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία δήλωσαν ότι “ανησυχούν βαθύτατα” μετά τη βία που ξέσπασε σήμερα στην Κένυα κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, οι οποίες κατεστάλησαν από την αστυνομία και προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον πέντε ανθρώπων. Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες οι νεκροί είναι δέκα.

Incredible images coming out of Nairobi Kenya today, as a full blown uprising has stormed parliament and set it ablaze, sending politicians fleeing through tunnels. The army has been called in to attempt to restore order. At least 10 protesters have been murdered. pic.twitter.com/h1FAJinXfi

