Κέιτ Μίντλετον: Πλήθος κόσμου έξω από το Ουίνδσορ – Συγκινούν τα γράμματα συμπαράστασης στην πριγκίπισσα

Πλήθος κόσμου συρρέει έξω από την βασιλική κατοικία στο Ουίνδσορ, όπου σε ένδειξη συμπαράστασης αφήνουν λουλούδια και γράμματα στην Κέιτ Μίντλετον, μετά την αποκάλυψη της για την μάχη που δίνει με τον καρκίνο. Όλοι στην Βρετανία έχουν σοκαριστεί ενώ η είδηση είναι πρώτο θέμα στις ειδήσεις.

Τα μέσα ενημέρωσης καλούν ιατρούς προκειμένου να γίνει κατανοητό τι σημαίνει ότι η Κέιτ λαμβάνει τη θεραπεία και τι η θεραπεία αυτή περιλαμβάνει. Παράλληλα, όμως ξεκινά και η κουβέντα για την τύχη της βρετανικής μοναρχίας, όπως διαμορφώνεται με τα νέα δεδομένα.

Η Κέιτ είναι βασικό μέλος της εργαζόμενης βασιλικής οικογένειας. Η θεραπεία για καρκίνο θα την κρατήσει για άγνωστο διάστημα μακριά από τα δημόσια καθήκοντα της.

Ο Γουίλιαμ εκ των πραγμάτων αναλαμβάνει λιγότερες δημόσιες υποχρεώσεις προκειμένου να βρίσκεται κοντά στην Κέιτ και τα τρία παιδιά τους.

Και βέβαια, η κεφαλή του Κράτους, ο ίδιος ο Κάρολος βρίσκεται υπό θεραπεία για καρκίνο ο ίδιος και ασκεί ελάχιστα από τα καθήκοντα του αποφεύγοντας εντελώς τις εμφανίσεις σε πολυπληθείς εκδηλώσεις για την προστασία της υγείας του.

Η σύζυγος του Καμίλα, έχει αναλάβει μεγάλο μέρος των δημόσιων υποχρεώσεων ωστόσο καταλαβαίνουμε ότι και η ίδια θα έχει περιορισμούς προκειμένου να βρίσκεται κοντά στον σύζυγο της.

Το ήδη μικρό σχήμα της μοναρχίας που επέβαλε ο Κάρολος με τις ηχηρές απουσίες των βασικών μελών φαίνεται μη λειτουργικό και κάνει την απώλεια του Χάρι και της Μέγκαν τώρα πολύ πιο αισθητή.

Προς το παρόν, όλοι παίρνουν μία ανάσα εν όψει του Πάσχα που για τη χώρα είναι την ερχόμενη Κυριακή αλλά μετά τον Απρίλιο θεωρείται βέβαιο ότι θα απασχολήσει την κοινή γνώμη.

Δείτε τo συγκλονιστικό βίντεο που αποκαλύπτει ότι πάσχει από καρκίνο:

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024