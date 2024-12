Καζακστάν: Συνετρίβη επιβατικό αεροσκάφος στην πόλη Ακτάου – Συγκλονιστικό βίντεο

Επιβατικό αεροπλάνο συνετρίβη κοντά στην πόλη Ακτάου του Καζακστάν, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS. Στην πτήση επέβαιναν 67 άτομα και πέντε μέλη πληρώματος.

Το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων του Καζακστάν επιβεβαίωσε ότι αεροπλάνο που εκτελούσε την πτήση Μπακού-Γκρόζνι συνετρίβη κοντά στην Ακτάου, σύμφωνα με πρακτορεία ειδήσεων.

The first video from the crash site of the Azerbaijan Airlines plane in Aktau, Kazakhstan.

An emergency landing was reportedly requested before the tragedy occurred.

The plane carried 67 passengers and five crew members.

