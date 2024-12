Καζακστάν: Φόβοι για δεκάδες νεκρούς από την συντριβή του αεροπλάνου της Azerbaijan Airlines – Επέζησαν 14 επιβάτες

Επιβατικό αεροπλάνο συνετρίβη σήμερα κοντά στην πόλη Ακτάου στο Καζακστάν και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν επιζώντες, αναφέρει το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων του Καζακστάν σε ανακοίνωσή του.

Σωστικά συνεργεία προσπαθούν να κατασβέσουν φωτιά στο σημείο της συντριβής, προσθέτει το υπουργείο.

#Breaking #Kazakhstan , #Azerbaijan Airlines plane with 67 people on board crashes in AAktau. The flight, coming from #Baku , was bound for Grozny, Russia. pic.twitter.com/b9rdau3KW3



Ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων μετέδωσαν ότι το αεροπλάνο διαχειριζόταν η εταιρεία Azerbaijan Airlines και είχε αναχωρήσει από το Μπακού με προορισμό το Γκρόζνι της Τσετσενίας στη Ρωσία, αλλά λόγω ομίχλης στο Γκρόζνι η πτήση είχε εκτραπεί.

AZAL:

There were 62 passengers and 5 crew members on board the “Embraer 190” plane that performed the Baku-Grozny flight, a total of 67 people.

AZAL told the media that there were no children among the passengers,#Azerbaijan #Kazakhstan pic.twitter.com/9LkzKFPRoP

— Könül Şahin 𓃠 (@KonulikShahin) December 25, 2024