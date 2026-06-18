Κάγια Κάλας: Απαντά με «πνεύμα αμοιβαίου σεβασμού» στον Ισραηλινό ΥΠΕΞ – Επιζητά διάλογο παρά τη ρήξη

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, απάντησε στον Ισραηλινό ΥΠΕΞ Γκίντεον Σάαρ, ο οποίος ανακοίνωσε τη διακοπή κάθε επαφής μαζί της έπειτα από δηλώσεις που της αποδίδονται και συγκρίνουν το Ισραήλ με το καθεστώς απαρτχάιντ. Η Κάλας επιζητά διάλογο με αμοιβαίο σεβασμό, επιβεβαιώνοντας την προσήλωση της ΕΕ στη λύση των δύο κρατών και την καταδίκη των εβραϊκών οικισμών.

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Διεθνή Νέα

Κάγια Κάλας
Φωτογραφία: AP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη σε εποικοδομητική σχέση με το Ισραήλ, παρά την ανακοίνωση του Ισραηλινού ΥΠΕΞ Γκίντεον Σάαρ ότι διακόπτει «κάθε επαφή» μαζί της. Η Κάλας επιζητά διάλογο με «πνεύμα αμοιβαίου σεβασμού».
  • Ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ Γκίντεον Σάαρ διέκοψε «κάθε επαφή» με την Κάλας, επικαλούμενος δηλώσεις της που συνέκριναν το Ισραήλ με το καθεστώς του απαρτχάιντ, κατηγορώντας την για «εμμονή και κατάφωρη αδικία».
  • Η Κάλας επανέλαβε την καταδίκη των εβραϊκών οικισμών στην Δυτική Όχθη και θα ζητήσει την πρόταση ενδεχόμενων κυρώσεων, μέτρο που υποστηρίζεται από πολλά κράτη μέλη της ΕΕ.

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Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση παραμένει προσηλωμένη σε μία εποικοδομητική σχέση με το Ισραήλ, έπειτα από την ανακοίνωση του Ισραηλινού ΥΠΕΞ Γκίντεον Σάαρ ότι διακόπτει «κάθε επαφή» μαζί της.

Ισραήλ: Ο ΥΠΕΞ Γκίντεον Σάαρ διακόπτει κάθε επαφή με την Κάγια Κάλας – Ρήξη μετά τις δηλώσεις περί απαρτχάιντ

Σε ανάρτησή της στο Χ η Κάγια Κάλας έγραψε: «Εκτιμώ τον διάλογο και τη σχέση μας και είμαι πρόθυμη να συνεχίσουμε στο ίδιο πνεύμα, με αμοιβαίο σεβασμό και εποικοδομητική διάθεση».


Η Κάλας δήλωσε ότι παραμένει προσηλωμένη στην λύση των δύο κρατών και επανέλαβε ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση καταδικάζει τους εβραϊκούς οικισμούς στην Δυτική Οχθη.

Το παρασκήνιο των δηλώσεων περί απαρτχάιντ

Νωρίτερα σήμερα, ο Γκίντεον Σάαρ ανακοίνωσε ότι διακόπτει «κάθε επαφή» με την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, επικαλούμενος πρόσφατες δηλώσεις που της αποδίδονται και με τις οποίες παρέβαλε το Ισραήλ με το καθεστώς του απαρτχάιντ στην Νότια Αφρική.

Σύμφωνα με πληροφορίες αξιωματούχων και διπλωματών, η Κάγια Κάλας, που συμμετείχε σε αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ενωσης, έκανε τις δηλώσεις αυτές τον περασμένο μήνα στο Μέξικο Σίτι κατά την διάρκεια κεκλεισμένων των θυρών συνομιλιών υψηλού επιπέδου με υψηλόβαθμους αξιωματούχους της μεξικανικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, που δημοσιεύθηκαν στο Euractiv, η Κάλας συνέκρινε την μεταχείριση που το Ισραήλ επιφυλάσσει στους Παλαιστίνιους στην Γάζα και την Δυτική Οχθη με την πολιτική του απαρτχάιντ στην Νότια Αφρική.

Η οργισμένη αντίδραση και το τελεσίγραφο του Σάαρ

Αναφερόμενος στις πληροφορίες αυτές στον λογαριασμό του στο Χ, ο Iσραηλινός υπουργός Εξωτερικών έγραψε: «Μέχρι σήμερα, δεν έχει δημοσιεύσει διάψευση ή απάντηση για το θέμα μετά από αυτήν την σοβαρή δήλωση».

«Κατά συνέπεια, ως υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, δεν έχω άλλη επιλογή παρά να διακόψω κάθε επαφή με την κα Κάλας όσο δεν ανακαλεί», έγραψε λέγοντας ότι τέτοιες δηλώσεις ισοδυναμούν με «συκοφαντία του αίματος», αναφερόμενος στους μύθους που χρονολογούνται στο Μεσαίωνα σύμφωνα με τους οποίους οι εβραίοι δολοφονούσαν παιδιά μη εβραίων για λατρευτικούς σκοπούς.


Οι διπλωματικές σχέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ευρωπαϊκή Ενωση επιδεινώθηκαν λόγω του πολέμου στην Γάζα και της βίας ισραηλινών στρατιωτών και εποίκων κατά των Παλαιστινίων στην Δυτική Οχθη.

Ο Σάαρ κατηγόρησε επίσης σήμερα την Κάγια Κάλας για «εμμονή και κατάφωρη αδικία» απέναντι στο Ισραήλ.

Το ζήτημα των ευρωπαϊκών κυρώσεων και οι διαφωνίες στην ΕΕ

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας δήλωσε αυτήν την εβδομάδα ότι θα επαναλάβει το αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι αρμόδια για την εμπορική πολιτική της Ενωσης να προτείνει ενδεχόμενες κυρώσεις στις προερχόμενες από τους εβραϊκούς οικισμούς της Δυτικής Οχθης εξαγωγές, κυρώσεις που υποστηρίζονται από πολλά κράτη μέλη της ΕΕ.

Σημείωσε επίσης ότι πολλές χώρες της Ενωσης έχουν προτείνει την επιβολή κυρώσεων κατά του ακροδεξιού ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφαλείας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, εξήγησε όμως ότι δεν υπάρχει συναίνεση μεταξύ των κρατών μελών για μία τέτοια απόφαση που πρέπει να ληφθεί ομοφώνως.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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