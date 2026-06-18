Κάγια Κάλας: Απαντά με «πνεύμα αμοιβαίου σεβασμού» στον Ισραηλινό ΥΠΕΞ – Επιζητά διάλογο παρά τη ρήξη

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση παραμένει προσηλωμένη σε μία εποικοδομητική σχέση με το Ισραήλ, έπειτα από την ανακοίνωση του Ισραηλινού ΥΠΕΞ Γκίντεον Σάαρ ότι διακόπτει «κάθε επαφή» μαζί της.

Σε ανάρτησή της στο Χ η Κάγια Κάλας έγραψε: «Εκτιμώ τον διάλογο και τη σχέση μας και είμαι πρόθυμη να συνεχίσουμε στο ίδιο πνεύμα, με αμοιβαίο σεβασμό και εποικοδομητική διάθεση».

Dear Gideon, as you know, the EU and Israel have a lot that binds us. I value our dialogue and engagement, and I’m open to continue in that spirit, respectfully and constructively. Dialogue is the foundation of diplomacy, especially when differences arise. The EU is always… Μέση Ανατολή: Η εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν κινδυνεύει πριν καν ξεκινήσει – Η παρουσία του Ισραήλ στον Λίβανο τινάζει το MoU στον αέρα — Kaja Kallas (@kajakallas) June 18, 2026



Η Κάλας δήλωσε ότι παραμένει προσηλωμένη στην λύση των δύο κρατών και επανέλαβε ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση καταδικάζει τους εβραϊκούς οικισμούς στην Δυτική Οχθη.

Το παρασκήνιο των δηλώσεων περί απαρτχάιντ

Νωρίτερα σήμερα, ο Γκίντεον Σάαρ ανακοίνωσε ότι διακόπτει «κάθε επαφή» με την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, επικαλούμενος πρόσφατες δηλώσεις που της αποδίδονται και με τις οποίες παρέβαλε το Ισραήλ με το καθεστώς του απαρτχάιντ στην Νότια Αφρική.

Σύμφωνα με πληροφορίες αξιωματούχων και διπλωματών, η Κάγια Κάλας, που συμμετείχε σε αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ενωσης, έκανε τις δηλώσεις αυτές τον περασμένο μήνα στο Μέξικο Σίτι κατά την διάρκεια κεκλεισμένων των θυρών συνομιλιών υψηλού επιπέδου με υψηλόβαθμους αξιωματούχους της μεξικανικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, που δημοσιεύθηκαν στο Euractiv, η Κάλας συνέκρινε την μεταχείριση που το Ισραήλ επιφυλάσσει στους Παλαιστίνιους στην Γάζα και την Δυτική Οχθη με την πολιτική του απαρτχάιντ στην Νότια Αφρική.

Η οργισμένη αντίδραση και το τελεσίγραφο του Σάαρ

Αναφερόμενος στις πληροφορίες αυτές στον λογαριασμό του στο Χ, ο Iσραηλινός υπουργός Εξωτερικών έγραψε: «Μέχρι σήμερα, δεν έχει δημοσιεύσει διάψευση ή απάντηση για το θέμα μετά από αυτήν την σοβαρή δήλωση».

«Κατά συνέπεια, ως υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, δεν έχω άλλη επιλογή παρά να διακόψω κάθε επαφή με την κα Κάλας όσο δεν ανακαλεί», έγραψε λέγοντας ότι τέτοιες δηλώσεις ισοδυναμούν με «συκοφαντία του αίματος», αναφερόμενος στους μύθους που χρονολογούνται στο Μεσαίωνα σύμφωνα με τους οποίους οι εβραίοι δολοφονούσαν παιδιά μη εβραίων για λατρευτικούς σκοπούς.

Ms. @kajakallas, the EU High Rep. for Foreign Affairs and Security Policy, has for some time now been acting obsessively and with blatant unfairness toward the State of Israel. Recently, it was published that during her visit to Mexico, she compared Israel to the racist… — Gideon Sa’ar | גדעון סער (@gidonsaar) June 18, 2026



Οι διπλωματικές σχέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ευρωπαϊκή Ενωση επιδεινώθηκαν λόγω του πολέμου στην Γάζα και της βίας ισραηλινών στρατιωτών και εποίκων κατά των Παλαιστινίων στην Δυτική Οχθη.

Ο Σάαρ κατηγόρησε επίσης σήμερα την Κάγια Κάλας για «εμμονή και κατάφωρη αδικία» απέναντι στο Ισραήλ.

Το ζήτημα των ευρωπαϊκών κυρώσεων και οι διαφωνίες στην ΕΕ

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας δήλωσε αυτήν την εβδομάδα ότι θα επαναλάβει το αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι αρμόδια για την εμπορική πολιτική της Ενωσης να προτείνει ενδεχόμενες κυρώσεις στις προερχόμενες από τους εβραϊκούς οικισμούς της Δυτικής Οχθης εξαγωγές, κυρώσεις που υποστηρίζονται από πολλά κράτη μέλη της ΕΕ.

Σημείωσε επίσης ότι πολλές χώρες της Ενωσης έχουν προτείνει την επιβολή κυρώσεων κατά του ακροδεξιού ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφαλείας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, εξήγησε όμως ότι δεν υπάρχει συναίνεση μεταξύ των κρατών μελών για μία τέτοια απόφαση που πρέπει να ληφθεί ομοφώνως.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ