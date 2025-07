Καύσωνας στην Ιταλία: Μπλακ άουτ στο Μπέργκαμο και την Φλωρεντία – Εργάτης που δούλευε κάτω από τον ήλιο, έπεσε σε κώμα

Η κεντρική και νότια Ιταλία συνεχίζουν να πλήττονται από καύσωνα, ο οποίος προκάλεσε χθες τον θάνατο ενός εργάτη 47 ετών που δούλευε σε οικοδομή της Μπολόνια.

Την Τρίτη το απόγευμα, δυο εργάτες που είχαν αναλάβει την αποκατάσταση οδοστρώματος, έξω από την πόλη Βιτσέντσα, έχασαν τις αισθήσεις τους εξαιτίας της ζέστης. Μεταφέρθηκαν στο πλησιέστερο νοσοκομείο όπου ο ένας διασωληνώθηκε, καθώς είχε πέσει σε κώμα. Αργότερα έγινε γνωστό ότι μια ηλικιωμένη γυναίκα η οποία υπέφερε από καρδιακή ανεπάρκεια, πέθανε από ανακοπή στο Παλέρμο της Σικελίας, ενώ περπατούσε στον δρόμο.

Στη Φλωρεντία και στο Μπέργκαμο σημειώθηκαν μπλακ άουτ εξαιτίας της αυξημένης χρήσης των κλιματιστικών τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε δημόσιες υπηρεσίες και ιδιωτικές κατοικίες.

Στην περιφέρεια Πεδεμόντιο, με πρωτεύουσα το Τορίνο, μετά την ανάλογη απόφαση της Λομβαρδίας, από σήμερα απαγορεύεται η εργασία σε ανοικτούς χώρους, κάτω από τον ήλιο, καθ’ όλη την περίοδο του καύσωνα. Η απαγόρευση ισχύει από τις 12.30 το μεσημέρι μέχρι τις 4.30 το απόγευμα. Και άλλες ιταλικές περιφέρειες ετοιμάζονται να λάβουν ανάλογα μέτρα.

Στο μεταξύ, τόσο η ευρύτερη περιοχή της Νάπολης όσο και η Καλαβρία αποφάσισαν να ενισχύσουν το ανθρώπινο δυναμικό στα τμήματα των επειγόντων περιστατικών των δημόσιων νοσοκομείων, λόγω της αύξησης των περιστατικών που συνδέονται με τις συνέπειες του καύσωνα, ιδίως τις τελευταίες ημέρες.

A Firenze e Bergamo si sono registratiblackout probabilmente causati dall’eccessivo uso di condizionatori che hanno sovraccaricato la rete. Il grande caldo potrebbe aver danneggiato i cavi elettrici. Sono in corso rilievi per accertare le cause e risolvere il problema. pic.twitter.com/KQepVW1CPv

— Franco Scarsella (@FrancoScarsell2) July 1, 2025