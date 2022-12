Καμπότζη: Βραχυκύκλωμα η αιτία της πολύνεκρης φωτιάς σε ξενοδοχείο και καζίνο

Βραχυκύκλωμα προκάλεσε τη φωτιά η οποία μετέτρεψε σε παρανάλωμα ξενοδοχείο και καζίνο στην Καμπότζη, στα σύνορα με την Ταϊλάνδη, ανακοίνωσαν οι Αρχές, ενώ επέκριναν τη διαρρύθμιση του κτιριακού συγκροτήματος, που καθυστέρησε το έργο των πυροσβεστών και των σωστικών συνεργείων.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε την Τετάρτη στις 18:30 (ώρα Ελλάδας) στο Grand Diamond City στην Παοϊπέτ, πόλη της Καμπότζης, σε απόσταση μόλις 200 μέτρων από τα σύνορα με την Ταϊλάνδη.

Οι φλόγες εξαπλώθηκαν με μεγάλη ταχύτητα και φιλοξενούμενοι αναγκάστηκαν να πηδήξουν στο κενό από παράθυρα και μπαλκόνια για να σωθούν, όπως κατέγραψαν φρικιαστικά βίντεο.

«Το δυστύχημα προκλήθηκε από ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα», είπε ο Κουν Κιμ, αντιπρόεδρος της εθνικής επιτροπής διαχείρισης καταστροφών, επιβεβαιώνοντας τον θάνατο 26 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων 17 υπηκόων Ταϊλάνδης, ενός υπηκόου Μαλαισίας και ενός υπηκόου Νεπάλ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

At least 10 people were killed and 30 others injured in a massive fire at the Grand Diamond City casino-hotel in Poipet, Cambodia on the border of Thailand on Thursday. #Cambodia #Fire #accident pic.twitter.com/SFutBUaXjr

