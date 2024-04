Ιταλία: Συγκρούσεις αστυνομικών με φοιτητές στη Νάπολη – ΦΩΤΟ

Επεισόδια μεταξύ της αστυνομίας και φοιτητών σημειώθηκαν αργά σήμερα το απόγευμα στη Νάπολη.

Ομάδα περίπου σαράντα φοιτητών επιχείρησε να φτάσει μέχρι την είσοδο του θεάτρου Σαν Κάρλο, όπου σήμερα οργανώνεται συναυλία για τα 75 χρόνια του ΝΑΤΟ.

Οι συμμετέχοντες στη κινητοποίηση φώναζαν συνθήματα κατά της Ατλαντικής Συμμαχίας και οι αστυνομικοί τους έκλεισαν τον δρόμο κάνοντας χρήση γκλοπ. Τουλάχιστον τρεις νέοι τραυματίστηκαν στο πρόσωπο και απομακρύνθηκαν τρέχοντας μέσα σε παράδρομο. Αυτή την ώρα οι συγκρούσεις έχουν σταματήσει.

Clashes at anti-NATO protest in Naples. Students demonstrate against concert on 75th anniversary of NATO #ANSA https://t.co/94N4aZSfvJ

— Ansa English News (@ansa_english) April 8, 2024