Ισραήλ: Τρία ιρανικά μαχητικά αεροσκάφη καταστράφηκαν από πλήγματα των IDF – ΒΙΝΤΕΟ

Τρία ιρανικά μαχητικά αεροσκάφη F-14 καταστράφηκαν από ισραηλινά πλήγματα στο κεντρικό Ιράν, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο (21/6) ο εκπρόσωπος Τύπου των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ (IDF).

Κατά την ενημέρωση των εκπροσώπων του Τύπου, ο ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν ανέφερε πως περίπου 60 μαχητικά της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας συμμετείχαν στις επιδρομές που εξαπολύθηκαν το βράδυ του Σαββάτου εναντίον του Ιράν, στη διάρκεια των οποίων καταστράφηκαν τρία ιρανικά F-14 στο έδαφος.

⭕️The IDF struck F-14 fighter jets belonging to the Iranian Armed Forced in central Iran.

Additionally, IAF fighter jets are currently striking military infrastructure in central Iran. pic.twitter.com/N8ZvKYzuY0

