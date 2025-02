Ισραήλ: Συγκινητικές στιγμές από την επανένωση των 6 ομήρων της Χαμάς με τις οικογένειές τους – Καθυστερεί η απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων

Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η 7η ανταλλαγή ομήρων μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, στο πλαίσιο της εύθραυστης συμφωνίας εκεχειρίας, καθώς φαίνεται ότι καθυστερεί η απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων.

Σημειώνεται ότι ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι ο έκτος όμηρος παραδόθηκε στο Διεθνή Ερυθρό Σταυρό, στη Γάζα, με βάση τη συμφωνία του Ισραήλ με τη Χαμάς. Σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης πρόκειται για τον Χισάμ αλ-Σάγεντ, Ισραηλινό πολίτη ο οποίος είχε εισέλθει στη Λωρίδα της Γάζας πριν από δέκα χρόνια και κρατούνταν έκτοτε.

Νωρίτερα, η Χαμάς παρέδωσε σε εκπροσώπους του Ερυθρού Σταυρού στη Νουσεϊράτ της κεντρικής Γάζας τρεις Ισραηλινούς ομήρους, τους Ελίγια Κοέν, Ομέρ Σεμ Τοβ και Ομέρ Βένκερτ, ύστερα από 505 ημέρες αιχμαλωσίας. Και οι τρεις απήχθησαν από το rave party Nova στη διάρκεια της εφόδου της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Omer Shem Tov is home. After 505 days, Omer is back in Israel and finally reunited in the arms of his parents. pic.twitter.com/ZU5MQLjHd1 — Israel Defense Forces (@IDF) February 22, 2025

For 505 days, his family dreamed of this hug. Today, that dream is reality—Omer Wenkert is home. pic.twitter.com/hPpvbDYYXN — Israel Defense Forces (@IDF) February 22, 2025

Ο ένας εξ αυτών φίλησε δύο από τους μασκοφόρους ενόπλους της Χαμάς στην κορυφή των κεφαλιών τους, κάτι που κατέγραψαν οι εικονολήπτες της ομάδας, οι οποίοι βιντεοσκοπούσαν την προσεκτικά οργανωμένη εκδήλωση παράδοσης.

⚡️#BREAKING Israeli “hostage” kisses the forehead of 2 Hamas members pic.twitter.com/Icg6TDEyEQ — War Monitor (@WarMonitors) February 22, 2025

«Όλοι επιστρέφουν από τα βάθη της κόλασης στις αγαπημένες τους οικογένειες, που πάλεψαν με όλες τους τις δυνάμεις για να τους δουν σπίτι τους» δήλωσε ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ. Ύστερα από «505 ημέρες ανησυχίας, 505 ημέρες φόβου και έλλειψης… η αποστολή της ζωής μας ολοκληρώθηκε. Η εθνική αποστολή είναι ακόμα ημιτελής και όλοι πρέπει να επιστρέψουν στα σπίτια τους, αλλά η προσωπική μας αποστολή έχει ολοκληρωθεί» δήλωσε ο πατέρας του Τοβ.

Και οι τρεις τους μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο του Ισραήλ προκειμένου να τους παρασχεθεί ολοκληρωμένη ιατρική φροντίδα, συμπεριλαμβανομένης ψυχολογικής υποστήριξης.

Είχε προηγηθεί η απελευθέρωση των ομήρων Αβέρα Μενγκίστου και Ταλ Σόχαμ.

Avera is home.

After over a decade in captivity Avera can start his healing journey surrounded by his family ❤️ pic.twitter.com/THui2FWNNl — Israel Defense Forces (@IDF) February 22, 2025

Tal Shoham, smiling in a way only his wife, kids, and family could make happen. pic.twitter.com/gWmKmFRIEE — Israel Defense Forces (@IDF) February 22, 2025

Δύο Ισραηλινοί όμηροι απελευθερώθηκαν έπειτα από μια δεκαετία

Ανάμεσα στους έξι ομήρους που απελευθέρωσε η Χαμάς σε αντάλλαγμα με Παλαιστίνιους κρατούμενους ήταν και ένας Ισραηλινός Βεδουίνος καθώς και ένας Ισραηλινός αιθιοπικής καταγωγής, που κρατούνταν στη Γάζα επί σειρά ετών πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023.

Ο 36χρονος Χισάμ αλ-Σάγεντ και ο 39χρονος Αβέρα Μενγκίστο είναι πολίτες που εισήλθαν στην Λωρίδα της Γάζας πριν από δέκα χρόνια και κρατούνται έκτοτε.

Αμφότεροι έχουν ιστορικό ψυχικής νόσου, σύμφωνα με σχόλια των οικογενειών τους και με μια έκθεση της μκο Human Rights Watch το 2017.

Ο Μενγκίστου, ο οποίος γεννήθηκε στην Αιθιοπία και κατοικούσε στην πόλη Ασκελον του νότιου Ισραήλ, πέρασε από έναν φράχτη με αγκαθωτό συρματόπλεγμα κοντά σε παραλία της Γάζας τον Σεπτέμβριο του 2014, ενώ ο Σάγεντ, ένας Βεδουίνος με ισραηλινή υπηκοότητα, ο οποίος κατοικούσε στην έρημο Νεγκέβ πέρασε πεζή στη Γάζα από τα ανατολικά τον Απρίλιο του 2015.

3,821 days.

10 years apart. Avera Mengistu’s family has suffered his absence for a decade, not knowing if he was safe or even alive. Today, they can finally hold him again. pic.twitter.com/grhNjPsgZg — Israel Defense Forces (@IDF) February 22, 2025

«Η οικογένειά μας πέρασε δέκα χρόνια και πέντε μήνες αδιανόητου πόνου», έγραψε η οικογένεια του Μενγκίστου σε ανακοίνωσή της. «Σε όλο αυτό διάστημα, έγιναν αδιάκοπες προσπάθειες για την επιστροφή του, έγιναν προσευχές και εκκλήσεις, κάποιες φορές σιωπηρά, που δεν βρήκαν ανταπόκριση παρά σήμερα».

Παρότι η Χαμάς τους χαρακτήρισε κάποια στιγμή στρατιώτες, η Human Rights Watch είπε ότι κανένας τους δεν συνδέεται με την ισραηλινή κυβέρνηση ή με τον στρατό, αλλά ότι και οι δύο συνήθιζαν να περπατάνε μεγάλες αποστάσεις. Δεν είναι γνωστό γιατί εισήλθαν στη Γάζα.

“Γιατί να κρατούν όμηρο κάποιον που δεν έκανε τίποτα κακό; Είναι ένας φιλειρηνικός άνθρωπος που ήθελε να φτάσει στη Γάζα, αγαπάει τη Γάζα, δεν πήγε εκεί επιθετικά”, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ο πατέρας του Σάγεντ, ο Σααμπάν αλ-Σάγεντ, στο δημόσιο ισραηλινό ραδιόφωνο.

“Αυτό ήταν πιο επώδυνο για εμάς από οτιδήποτε άλλο”.

Επί χρόνια δεν ήταν σχεδόν τίποτα γνωστό για την κατάσταση των δύο ανδρών μέχρι που η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τον Σάγεντ ξαπλωμένο στο κρεβάτι με μια μάσκα οξυγόνου τον Ιούνιο 2022 και του Μενγκίστου τον Ιανουάριο του 2023 σε μια προφανή προσπάθεια να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ να τους ανταλλάξει με Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Εκτός από τον Σάγεντ και τον Μενγκίστου, η Χαμάς κρατούσε τα πτώματα δύο Ισραηλινών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο στη Γάζα το 2014. Η σορός Ορόν Σαούλ, ανακτήθηκε από ισραηλινά στρατεύματα στη Γάζα τον περασμένο μήνα, ενώ του Χαντάρ Γκολντίν βρίσκεται ακόμη στα χέρια της Χαμάς.

Γιατί καθυστερεί η απελευθέρωση των 602 Παλαιστίνιων κρατουμένων

Σειρά τώρα έχει η απελευθέρωση των 602 Παλαιστίνιων κρατουμένων από πλευράς του Ισραήλ. Η λίστα περιλαμβάνει 60 βαρυποινίτες, 50 ισοβίτες και 47 Παλαιστίνους που συνελήφθησαν ξανά μετά την απελευθέρωση του στρατιώτη του IDF Γκιλάντ Σαλίτ το 2011.

Το Ισραήλ ενημέρωσε Παλαιστίνιους αξιωματούχους στη Δυτική Όχθη ότι η απελευθέρωση θα καθυστερήσει για τις 8 μ.μ. σήμερα το βράδυ, σύμφωνα με αραβικά μέσα ενημέρωσης, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα timesofisrael.

Ισραηλινές πηγές ανέφεραν ότι η απελευθέρωση εκατοντάδων Παλαιστινίων κρατουμένων που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα έχει καθυστερήσει, εν αναμονή της απόφασης της κυβέρνησης του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου «θα πραγματοποιήσει σύσκεψη για την ασφάλεια σήμερα το βράδυ», δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος υπό τον όρο της ανωνυμίας, με μια δεύτερη πηγή να προσθέτει ότι «όσον αφορά την καθυστέρηση στην απελευθέρωση των τρομοκρατών, μόλις ολοκληρωθεί η διαβούλευση για την ασφάλεια, θα ληφθεί απόφαση σχετικά με τα επόμενα βήματα» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Η οικογένεια Μπίμπας λέει ότι δεν έλαβε “καμία λεπτομέρεια” επισήως σχετικά με τις συνθήκες θανάτου των ομήρων

Την ίδια ώρα, η οικογένεια Μπίμπας ανακοίνωσε ότι δεν έλαβε «καμία λεπτομέρεια» από τις ισραηλινές αρχές για το πώς η Σίρι Μπίμπας και τα παιδιά της Αριέλ και Κφίρ σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της ομηρίας τους στη Γάζα, αφότου οι σοροί τους επιστράφηκαν στο Ισραήλ.

«Η οικογένεια ζητά να μην προστεθούν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Σίρι και τα παιδιά δολοφονήθηκαν από τους απαγωγείς τους», αναφέρεται σε δήλωση που εκδόθηκε εκ μέρους τους από το Φόρουμ των Οικογενειών των Ομήρων.

«Ο Γιάρντεν [Μπίμπας, ο πατέρας των παιδιών] και η οικογένεια θέλουν ο κόσμος να μάθει ότι επρόκειτο για φόνο, χωρίς περαιτέρω εξέταση», προσθέτει το κείμενο.

«Οποιαδήποτε δημοσίευση λεπτομερειών (συμπεριλαμβανομένου του τρόπου μεταχείρισης των σορών) είναι αντίθετη με τις επιθυμίες της οικογένειας και ζητάμε να αποφευχθεί αυτό», συνεχίζει η ανακοίνωση, διευκρινίζοντας ότι «η οικογένεια δεν έχει λάβει λεπτομέρειες από επίσημη πηγή» για τις συνθήκες του θανάτου τους.

Η Χαμάς επέστρεψε την Πέμπτη τα πτώματα των Αριέλ και Κφιρ Μπίμπας, οι οποίοι ήταν ηλικίας 4 ετών και 8,5 μηνών αντίστοιχα όταν απήχθησαν μαζί με τη μητέρα τους Σίρι Μπίμπας κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο κιμπούτς Νιρ Οζ στο νότιο Ισραήλ.

Η σορός της Σίρι Μπίμπας επιστράφηκε τελικά στο Ισραήλ το βράδυ της Παρασκευής προς το Σάββατο.

Η Χαμάς ισχυρίζεται ότι η Σίρι Μπίμπας και τα δύο παιδιά της σκοτώθηκαν τον Νοέμβριο του 2023 από ισραηλινό βομβαρδισμό στον τόπο όπου κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι τα δύο παιδιά «σκοτώθηκαν βάναυσα σε αιχμαλωσία τον Νοέμβριο του 2023 από Παλαιστίνιους τρομοκράτες». Σύμφωνα με αυτήν, οι δολοφόνοι έδρασαν «με γυμνά χέρια».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατήγγειλε «φρικτές δολοφονίες» που διαπράχθηκαν από «τέρατα».

«Δεν λάβαμε συγγνώμη από εσάς αυτήν την οδυνηρή στιγμή», είπε η Όφρι Μπίμπας, αδερφή του Γιάρντεν Μπίμπας, σε δήλωση την Παρασκευή, κατηγορώντας τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι εγκατέλειψε τη Σίρι Μπίμπας και τα παιδιά της στις 7 Οκτωβρίου 2023 και κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας τους.

Ο Γιαρντέν Μπίμπας, ο οποίος απήχθη χωριστά από τη σύζυγο και τα παιδιά του, αφέθηκε ελεύθερος την 1η Φεβρουαρίου σε ανταλλαγή ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους που κρατούσε το Ισραήλ στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας με τη Χαμάς.