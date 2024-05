Ισραήλ: Σφοδρές αντιδράσεις από την πολιτική ηγεσία για τα εντάλματα σύλληψης που ζητεί το ΔΠΔ – Η ανακοίνωση της Χαμάς

Άμεσες και σφοδρότατες ήταν οι αντιδράσεις της ισραηλινής κυβέρνησης απέναντι στην κίνηση του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να ζητήσει την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης κατά του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και των ηγετών της Χαμάς για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ δήλωσε ότι η κίνηση του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να ζητήσει εντάλματα σύλληψης κατά του πρωθυπουργού και του υπουργού Άμυνας της χώρας είναι «πέρα από εξωφρενική» και ενθαρρύνει τους τρομοκράτες σε όλο τον κόσμο.

«Οποιαδήποτε προσπάθεια να γίνει παραλληλισμός μεταξύ αυτών των φρικτών τρομοκρατών και μιας δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης του Ισραήλ -που εργάζεται για να εκπληρώσει το καθήκον της να υπερασπίζεται και να προστατεύει τους πολίτες της τηρώντας στο ακέραιο τις αρχές του διεθνούς δικαίου- είναι εξωφρενική και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από κανέναν» τόνισε ο Ισραηλινός πρόεδρος.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Ισραέλ Κατς χαρακτήρισε «σκανδαλώδη» την κίνηση του ΔΠΔ, υποστηρίζοντας ότι αυτή ισοδυναμεί με μια επίθεση στα θύματα της 7ης Οκτωβρίου, ημέρα της επίθεσης της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, προσθέτοντας ότι καμία δύναμη στον κόσμο δεν θα εμποδίσει το Ισραήλ να φέρει πίσω τους ομήρους του από τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο υπουργός Μπένι Γκαντς, μέλος του ισραηλινού πολεμικού συμβουλίου, χαρακτήρισε την απόφαση ένα «έγκλημα ιστορικών διαστάσεων». «Το να παραλληλίζεις τους ηγέτες μιας δημοκρατικής χώρας που είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί τον εαυτό της με τον απεχθή τρόμο που προκαλούν ηγέτες μιας αιμοδιψούς τρομοκρατικής οργάνωσης (Χαμάς) είναι μια βαθιά διαστρέβλωση της δικαιοσύνης και μια κατάφωρη ηθική χρεοκοπία», δήλωσε ο Γκαντς.

Ο υπουργός Οικονομικών της ισραηλινής κυβέρνησης Μπεζαλέλ Σμότριχ χαρακτήρισε την επιδίωξη έκδοσης εντάλματος σύλληψης από τον εισαγγελέα του ΔΠΔ μια «επίδειξη υποκρισίας και μίσους κατά των Εβραίων» που θυμίζει ναζιστική προπαγάνδα.

«Τα εντάλματα σύλληψης εναντίον τους (σ.σ. του Νετανιάχου και του Γκάλαντ) είναι εντάλματα σύλληψης εναντίον όλων μας», ανέφερε ο Σμότριχ σε ανακοίνωσή του, καλώντας τις φιλικές προς το Ισραήλ χώρες να αναλάβουν δράση για να διαλύσουν το ΔΠΔ.

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ κάλεσε τον Νετανιάχου να αγνοήσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και τον εισαγγελέα Καρίμ Χαν, κρίνοντας ότι και το ΔΠΔ και ο Χαν έχουν αντισημιτική στάση, προσθέτοντας μάλιστα ότι ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα θα πρέπει να ενταθεί μέχρι την ήττα της Χαμάς.

Από την πλευρά του ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γιαϊρ Λαπίντ καταδίκασε την ανακοίνωση του ΔΠΔ κάνοντας λόγο για «καταστροφή». Απευθυνόμενος στην κοινοβουλευτική του παράταξη, ο Λάπιντ εξέφρασε την ελπίδα ότι το αμερικανικό Κογκρέσο θα συγκληθεί και θα καταδικάσει την απόφαση του ΔΠΔ.

Ανώτατο στέλεχος της Χαμάς δήλωσε ότι το να ζητούνται εντάλματα σύλληψης για τρεις ηγέτες της Χαμάς «εξισώνει το θύμα με τον εκτελεστή». Ο Sami Abu Zuhri δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι η (επιδιωκόμενη) έκδοση ενταλμάτων σύλληψης για τρεις ηγέτες της Χαμάς «εξισώνει το θύμα με τον δήμιο». Ισχυρίστηκε επίσης ότι η απόφαση ενθαρρύνει το Ισραήλ να συνεχίσει αυτό που αποκάλεσε «πόλεμο εξόντωσης».

Σε ανακοίνωσή της η Χαμάς επανέλαβε αυτά τα σχόλια, ενώ ανέφερε ότι η αίτηση για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης για τους Ισραηλινούς Μπενιαμίν Νετανιάχου και Γιοάβ Γκαλάντ έρχεται με «επτά μήνες καθυστέρηση».

«Η Χαμάς απαιτεί από τον εισαγγελέα να εκδώσει εντολές σύλληψης και κράτησης όλων των εγκληματιών πολέμου, συμπεριλαμβανομένων των ηγετών της κατοχής, των αξιωματικών και των στρατιωτών που συμμετείχαν στα εγκλήματα κατά του παλαιστινιακού λαού.

Απαιτεί επίσης την ακύρωση όλων των ενταλμάτων σύλληψης που έχουν εκδοθεί εναντίον ηγετών της παλαιστινιακής αντίστασης για παραβίαση συμβάσεων και ψηφισμάτων του ΟΗΕ».

Ανάλογη αντίδραση υπήρξε και από την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ), με το μέλος της εκτελεστικής επιτροπής Ουασέλ Αμπού Γιούσεφ, να υποστηρίζει ότι η έκδοση των ενταλμάτων συνιστά μια «σύγχυση μεταξύ του θύματος και του θύτη». «Το ΔΠΔ καλείται να εκδώσει εντάλματα σύλληψης εναντίον Ισραηλινών αξιωματούχων που συνεχίζουν να διαπράττουν εγκλήματα γενοκτονίας στη Λωρίδα της Γάζας», πρόσθεσε.

Οι κατηγορίες που αφορούν τους ηγέτες της Χαμάς περιλαμβάνουν την «εξόντωση», «τον βιασμό και άλλες μορφές σεξουαλικής βίας και την σύλληψη ομήρων ως έγκλημα πολέμου».

Ο εισαγγελέας του ΔΠΔ Καρίμ Χαν δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι ζητεί την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης κατά του Νετανιάχου και του υπουργού Αμυνας του Ισραήλ Γιόαβ Γκάλαντ για εγκλήματα όπως «σκόπιμη πρόκληση λιμού κατά πολιτών», «ανθρωποκτονία εκ προθέσεως» και «εξόντωση ή δολοφονία».

🚨🇮🇱 BREAKING: The International Criminal Court’s prosecutor asks for ARREST WARRANTS against Israel’s PM NETANYAHU and Defense Minister GALLANT. pic.twitter.com/UZLoKSWsPg

— Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) May 20, 2024