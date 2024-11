Ισραήλ: Σάλος με υπόθεση διαρροής απόρρητων στρατιωτικών εγγράφων – Συνελήφθη πρώην συνεργάτης του Νετανιάχου

Πρώην εκπρόσωπος του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπεντζαμίν Νετανιάχου συνελήφθη καθώς τον βαραίνουν υποψίες πως διέρρευσε στον Τύπο χωρίς έγκριση διαβαθμισμένα ως εμπιστευτικά στρατιωτικά έγγραφα, κάτι που πιθανόν έβλαψε τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε την Κυριακή (3/11) ισραηλινό δικαστήριο.

Τέσσερα πρόσωπα, τρία μέλη του ισραηλινού μηχανισμού ασφαλείας κι ο Ελιέζερ Φελτστάιν, ο πρώην συνεργάτης του κ. Νετανιάχου, έχουν τεθεί υπό κράτηση, διευκρίνισε δικαστήριο της Ρισόν ΛεΖιόν (κεντρικά).

Διενεργείται έρευνα από τη Σιν Μπετ (αντικατασκοπεία) και από τον στρατό μετά τη δημοσίευση τον Σεπτέμβριο σε δυο εφημερίδες, τη λονδρέζικη Jewish Chronicle και τη γερμανική ταμπλόιντ Bild, άρθρων βασισμένων σε εμπιστευτικής φύσης στρατιωτικά έγγραφα.

#TelAviv.Leak,#Netanyahu office #spokesman arrested.He allegedly gave classified information to the media for #Israeli #propaganda. He was questioned by the #ShinBet:”There may have been damage to the ability of security agencies to achieve the goal of freeing the hostages”. pic.twitter.com/2YGT4MpJ8d

