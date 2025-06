Ισραήλ: Πραγματοποίησε πλήγμα κοντά στον πυρηνικό αντιδραστήρα «Αράκ» – «Θα μετανιώσει για τις επιθέσεις του» προειδοποιεί ο Ιρανός ΥΠΕΞ

Μια περιοχή κοντά στον ερευνητικό αντιδραστήρα βαρέος ύδατος στο Χοντάμπ, μέρος του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, επλήγη από το Ισραήλ, μετέδωσε σήμερα το Ιρανικό Φοιτητικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ISNA).

Αξιωματούχοι ανακοίνωσαν πως η εγκατάσταση εκκενώθηκε πριν από την επίθεση και πως δεν υπάρχει κίνδυνος διαρροής ραδιενέργειας, πρόσθεσε το ISNA.

Η κατασκευή του ερευνητικού αντιδραστήρα, ο οποίος ήταν γνωστός προηγουμένως ως Αράκ, δεν έχει ολοκληρωθεί και η Τεχεράνη είχε ενημερώσει τον οργανισμό πυρηνικής ενέργειας του ΟΗΕ ότι σχεδιάζει να θέσει σε λειτουργία την εγκατάσταση την ερχόμενη χρονιά.

The Arak facility, a 40MW heavy water reactor, was originally designed to produce weapons-grade plutonium — enough for 1–2 nuclear warheads per year if fully… https://t.co/peUWKCE4Ab pic.twitter.com/9zmbqrOq9X



«Ο πυρηνικός αντιδραστήρας στην περιοχή Αράκ του Ιράν δέχθηκε επίθεση, συμπεριλαμβανομένης της δομής που σφραγίζει τον αντιδραστήρα, η οποία αποτελεί κύριο συστατικό για την παραγωγή πλουτωνίου», δήλωσε εκπρόσωπος των IDF.

Νωρίτερα την Πέμπτη, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε προειδοποίηση εκκένωσης προς τους κατοίκους κοντά στις εγκαταστάσεις του Αράκ, λέγοντας: «Η παρουσία σας σε αυτή την περιοχή θέτει τη ζωή σας σε κίνδυνο».



«Το Ιράν θα συνεχίσει να ασκεί το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα με υπερηφάνεια και γενναιότητα και θα κάνουμε τον επιτιθέμενο να μετανιώσει και να πληρώσει για το σοβαρό λάθος του», έγραψε στο X ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι επιδιώκει «να εξαπλώσει τις φλόγες στην περιοχή και πέραν αυτής».

By now, the whole world should know that:

(1) Iran solely acts in self-defense. Even in the face of the most outrageous aggression against our people, Iran has so far only retaliated against the Israeli regime and not those who are aiding and abetting it. Just like Netanyahu… pic.twitter.com/cEUCaLHpAL

— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 18, 2025