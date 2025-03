Ισραήλ: Οι IDF υποστηρίζουν ότι σκότωσαν τον επικεφαλής της υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών της Χαμάς

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον επικεφαλής της υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών της Χαμάς στη νότια Γάζα.

Στην ανακοίνωσή τους, οι ένοπλες δυνάμεις αναφέρουν ότι ο Οσάμα Τάμπας ήταν ηγετικό στέλεχος της παλαιστινιακής οργάνωσης. Ήταν επίσης επικεφαλής της μονάδας επιτήρησης και στόχευσης της Χαμάς.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια αντίδραση εκ μέρους της οργάνωσης.

🔴 ELIMINATED: Head of Hamas’ Military Intelligence in Southern Gaza and Head of Hamas’ Surveillance And Targeting Unit, Osama Tabash.

Tabash held various senior positions in Hamas, including a battalion commander in the Khan Yunis Brigade.

Tabash was also responsible for… pic.twitter.com/fXbwkIq4K8

— Israel Defense Forces (@IDF) March 21, 2025